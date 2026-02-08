Golf, Reed fa doppietta in stagione. Suo il Qatar Masters

Altra incredibile prestazione dello statunitense Patrick Reed che, dopo aver vinto il Dubai Desert Classic ed essere arrivato 2º al Bahrain Championship, si impone anche al Qatar Masters staccando lo scozzese Calum Hill, fermo in seconda posizione, di ben 2 colpi. Reed ha girato con uno score complessivo di 65-67-70-70 mettendo fin dai primi giorni di gara un bel distacco tra sè e il resto della classifica.

Il -16 totale dello statunitense gli vale il 2º titolo in stagione sul Dp World Tour e il 5º in totale tra i tornei co-sponsorizzati tra il circuito europeo e quello americano. Reed ha infatti vinto anche il The Masters nel 2018, il WGC Mexico Championship nel 2020 e il WGC Cadillac Championship nel 2014.

Terzi, a -13, il danese Jacob Skov Olesen e lo statunitense Johannes Veerman, appena un colpo avanti a Dan Bradbury, Angel Ayora, Oliver Lindell e Sebastian Soderberg a -12 in T5.

Purtroppo non va oltre la T9 Gregorio De Leo che ieri, dopo 54 buche, era in T5. L’azzurro ha girato nella giornata odierna in -1 chiudendo a -11 a lari merito con David Micheluzzi, Antoine Rozner, Kazum a Kobora e Jayden Schaper. Recupera qualche posizione chiudendo in T36 il vicentino Guido Migliozzi che grazie al 71 di oggi passa dal T42 di ieri al -4 sul totale. Chiudono a pari merito in T52 invece Francesco Laporta e Renato Paratore, entrambi a -1 sul totale con un -1 di giornata.

Per De Leo si tratta della 3ª top 10 in due stagioni dopo il 4º posto al Danish Golf Championship e 5º al Magical Kenya Open. Adesso il Dp World Tour volerà in Kenya dal 12 al 15 febbraio.