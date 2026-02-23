CiclismoStrada
Giro di Sardegna 2026: chi parteciperà? Le squadre al via e gli italiani di punta
Torna in scena il Giro di Sardegna: trentesima edizione per la corsa a tappe isolana che scatta mercoledì 25 febbraio e rappresenterà la prima prova della Coppa Italia delle Regioni. Saranno cinque le tappe in programma, via da Castelsardo, arrivo in quel di Olbia domenica.
Saranno ventitré le squadre presenti, con ad onorare la corsa anche due World Tour: XDS Astana e Soudal Quick-Step. Per il resto sono sei le compagini Pro Team e quindici quelle Continental.
Andando a vedere la startlist i nomi che spiccano sono sicuramente quelli di Filippo Zana e Mauri Vansevenant, capitani della Soudal Quick-Step che partono con i favori del pronostico in chiave classifica generale. L’Italia punta anche su Lorenzo Finn: il campione del mondo under 23 è rimasto nella categoria inferiore con la Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ma può giocarsi le proprie carte tra i grandi e dare una risposta alle performance di Paul Seixas, già vincitore alla Volta ao Algarve.
Altri nomi da non sottovalutare quelli di Florian Samuel Kajamini (XDS Astana), Edison Alejandro Callejas (Petrolike), vincitore di una frazione al Giro d’Abruzzo l’anno scorso, e dello spagnolo velocista della Polti VisitMalta, Manuel Peñalver, che sarà supportato dall’esperto Mirco Maestri.
STARTLIST GIRO DI SARDEGNA 2026
Bahrain Victorious Development Team (CT)
ANDREAUS Elia
CAPRA Thomas
HOFER Valentin
JACKOWIAK Jan Michal
ROSATO Giacomo
STOLIĆ Mihajlo
Bardiani CSF 7 Saber (PRT)
COVILI Luca
MAGLI Filippo
PALETTI Luca
ROJAS Vicente
STENICO Mattia
TOLIO Alex
ZANONCELLO Enrico
Beltrami TSA Tre Colli (CT)
BELLERI Michael
BIANCALANI Andrea
BUONGIORNO Simone
GARBI Pierluigi
PERANI Riccardo
ROSSI Leonardo
TELA Raffaele
Biesse – Carrera – Premac (CT)
BICELLI Michele
DONATI Andrea
LEALI Stefano
MILESI Alessandro
ROSSI Nicola
TRAVELLA Nicholas
VESCO Leonardo
Campana Imballagi – Morbiato – Trentino (CT)
BROWN Jenson Duggy
BUSANELLO Roberto
DE LONGHI Lorenzo
PIFFER Christian
TESSARO Manuel
VOLPATO Leonardo
ZANIN Alessandro
Equipo Kern Pharma (PRT)
AZNAR Hugo
BERRADE Urko
RAMOS Unai
RUIZ Ibon
SOSA Iván Ramiro
URIARTE Diego
WENZEL Mats
General Store – Essegibi – F.Lli Curia (CT)
ARRIGHETTI Nicolò
BIEHL Kevin
BORTOLUZZI Giovanni
BOSIO Tommaso
DE CASSAN Davide
MENSHOV Ivan
REMELLI Cristian
Gragnano Sporting Club (CT)
BIONDANI Riccardo
COZZANI Piergiorgio
DE FABRITIIS Gabriele
DE TOTTO Andrea
LUCCA Simone
QUARANTA Samuel
TROIA Ivan
Lidl – Trek Future Racing (CT)
BESSEGA Andrea
EGHOLM Kristian
FRYDKJÆR Patrick Boje
HUDSON Harry
MICHIELSEN Thor
O’BRIEN Liam
SCAGLIOLA Gabriele
MBH Bank CSB Telecom Fort (PRT)
BRACALENTE Diego
CHESINI Cesare
MASCIARELLI Lorenzo
MASNADA Fausto
PERSICO Davide
VERRE Alessandro
ZOCCARATO Samuele
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente (CT)
ALUNNI Tommaso
ATTOLINI Luca
CANTONI Andrea
HARDING Will
PARRAVANO Francesco
SPREAFICO Matteo
WOOD George
Petrolike (CT)
CALLEJAS Edison Alejandro
EPIS Giosuè
PONOMAR Andrii
PRIETO José Antonio
PRIETO José Juan
VILLA Giacomo
Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies (CT)
BLANC Gustave
BOCK Max
DONATI Davide
FIETZKE Paul
FINN Lorenzo
PUTZ Sebastian
SCHOONVELDE Gijs
S.C. Padovani Polo Cherry Bank (CT)
ALARI Samuele
BONALDO Antonio
BOZZOLA Mirko
LORELLO Riccardo
MASCIARELLI Stefano
PALOMBA Marco
QUAGLIA Tommaso
Solution Tech NIPPO Rali (PRT)
ARCHIBOLD Franklin
BALMER Alexandre
BONNEU Kamiel
FABBRO Matteo
GAZZOLI Michele
GONZÁLEZ Roberto Carlos
SAMUDIO Carlos
Soudal Quick-Step (WT)
SERVRANCKX Gauthier
EENKHOORN Pascal
GAROFOLI Gianmarco
VAN STRIJTHEM Matijs
VANSEVENANT Mauri
VERVAEKE Louis
ZANA Filippo
Team Novo Nordisk (PRT)
ARMITT Hamish
COLLADON Jacopo
LOZANO David
PERON Andrea
POLGA Antonio
POLI Umberto
RIDOLFO Filippo
Team Polti VisitMalta (PRT)
BENITO Adrián
GIULIANO Dario
MAESTRI Mirco
PEÑALVER Manuel
PESENTI Thomas
PIETROBON Andrea
RACCAGNI Gabriele
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone (CT)
ANASTASIA Tommaso
ANSALONI Emanuele
BAMBAGIONI Tommaso
CATTANI Alessandro
MECCIA Leonardo
MENGHINI Alessio
PIZZI Nicolò
Team UKYO (CT)
D’AMATO Andrea
DATI Tommaso
GARIBBO Nicolò
IACOMONI Federico
ISHIBASHI Manabu
RACCANI Simone
TERADA Yoshiki
Team Vorarlberg (CT)
AMANN Dominik
BALLABIO Giacomo
CIREDDU Ignazio
HOFBAUER Philipp
NOLDE Tobias
STÜSSI Colin
ZANGERLE Emanuel
UAE Team Emirates Gen Z (CT)
ALMUTAIWEI Mohammad
DIJKMAN Daan
FABRIES Ugo
PERICAS Adrià
TORRES Pablo
SAMBINELLO Enea
XDS Astana Team (WT)
KAJAMINI Florian Samuel
LI You
CONCI Nicola
GALBUSERA Pietro
SU Haoyu
VAN BEKKUM Darren
ZANINI Simone