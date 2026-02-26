Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone, ospite uno dei giovani talenti più interessanti dell’atletica italiana: Francesco Pagliarini.

Il velocista marchigiano classe 2008 ha conquistato il suo primo titolo italiano juniores nei 200 metri, un traguardo prestigioso arrivato al termine di una stagione tutt’altro che semplice. Figlio dell’ex velocista Andrea Pagliarini e fratello di Alice Pagliarini, Francesco è cresciuto in una famiglia dove la velocità è di casa, allenato proprio dal padre insieme alla sorella.

La sua vittoria agli Italiani Juniores ha un valore ancora più grande se si considera che, lo scorso settembre, una frattura al metatarso lo aveva costretto al gesso fino ai primi di dicembre. Un recupero lampo, tanta determinazione e una scelta presa solo la sera prima della gara: correre anche i 200 metri dopo i 60. Una decisione che si è trasformata in un titolo nazionale.

Ora lo sguardo è rivolto alla stagione all’aperto con un obiettivo chiaro: la qualificazione ai Mondiali Under 20 di Eugene, sia sui 100 che sui 200 metri, senza escludere la possibilità di un inserimento nella staffetta azzurra.

🎙 Conduce: Ferdinando Savarese

👉 Iscriviti al canale per non perdere le interviste ai protagonisti dell’atletica italiana e lascia un commento: vedremo Pagliarini ai Mondiali U20?