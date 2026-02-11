Seguici su
La Formula 1 2026 entra nel vivo con i primi veri test ufficiali: nuove regole, nuove power unit e un equilibrio tecnico tutto da scoprire. In questa intervista esclusiva, Giacomo Rauli, nuovo direttore di Motorsport.com, analizza cosa sta cambiando nel Circus e quali scenari possiamo aspettarci nei prossimi mesi. Non solo F1: spazio anche al WRC, tra evoluzione tecnica, protagonisti e prospettive future del Mondiale Rally. Un confronto completo tra due mondi diversi ma sempre più strategici nel panorama del motorsport internazionale.

