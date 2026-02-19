Intervista esclusiva a Giulia Vernice, una delle protagoniste del nuoto artistico italiano: dall’esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024 (8° posto nel team acrobatico) alla stagione internazionale 2025–2026, passando per il 5° posto ai Mondiali 2025 a Singapore e soprattutto il titolo europeo 2025 nella Acrobatic Routine a Funchal 🏆. In questa puntata di FOCUS approfondiamo il percorso di una ragazza che ha saputo unire tecnica, armonia e impegno agonistico ai massimi livelli del nuoto artistico.