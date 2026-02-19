Lo spettacolo dei motori sta per ripartire nella Casa dello Sport, che quest’anno offrirà un racconto editoriale eccezionale e ricchissimo su Sky e in streaming su NOW. Al via tra due giorni la nuova stagione del motorsport, con oltre 1.800 ore di sfide live – di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia. Il 1° marzo toccherà alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo. Noi di OA Sport eravamo alla serata di presentazione, e vi regaliamo le sensazioni dei protagonisti