isa Angiolini, atleta classe 1995, è una delle regine della rana azzurra. Veterana del nuoto italiano, agli Assoluti di dicembre ha centrato il tanto agognato record italiano nei 200 rana in vasca corta, insieme ai primati personali nei 50 e 100 rana, rientrando tra le migliori cinque raniste azzurre di sempre. In un panorama ricco di talenti, Lisa racconta come sia riuscita a migliorare così tanto a questa età e come ha affrontato la stagione tra Europei in corta e Mondiali di Singapore, con lo sguardo già rivolto al 2026 e alla vasca lunga. Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla