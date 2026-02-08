Federica Brignone non farà la combinata. Subentra come previsto la riserva azzurra

Bilancio positivo per Federica Brignone al termine della discesa libera femminile disputata stamattina sull’Olympia delle Tofane e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse valdostana si è piazzata in decima posizione con una buona prova, pagando 1.19 dalla vincitrice statunitense Breezy Johnson e 60 centesimi dalla zona podio.

La Tigre di La Salle ha confermato le buone sensazioni dell’ultimo training, effettuando un deciso passo avanti rispetto alla tappa di Crans Montana e facendo intravedere un potenziale notevole soprattutto nelle parti più tecniche. La detentrice della Sfera di Cristallo può guardare quindi con ottimismo non solo al gigante ma anche al superG di giovedì 12 febbraio.

“Posso dirmi soddisfatta. Se penso alle difficoltà delle settimane precedenti, essere qui e aver gareggiato in questo modo è tanta roba. Ora ho bisogno di calmarmi un attimo, perché questi salti su questa pista sono stati davvero ‘potenti’, soprattutto negli atterraggi. Adesso devo dare un po’ di sollievo alla gamba. Certo, se avessi affrontato questa gara l’anno scorso, le mie valutazioni sarebbero state diverse, ma è evidente che oggi le circostanze sono cambiate“, le sue parole a fine gara.

Brignone ha confermato inoltre che non prenderà parte alla combinata a coppie di martedì 10 febbraio, con l’obiettivo di preservare il fisico e nello specifico la gamba infortunata ad aprile 2025 nei Campionati Italiani in Val di Fassa. Al posto della 35enne nativa di Milano verrà schierata Nadia Delago, convocata alle Olimpiadi proprio per cimentarsi nella manche di discesa della combinata.