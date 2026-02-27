Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia riapre i discorsi in discesa

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Soldeu. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 684, a -449. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 646 punti, ed è in testa nel superG. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

Mikaela Shiffrin (USA) 1.133 Camille Rast (Svizzera) 963 Emma Aicher (Germania) 734 Sofia Goggia (Italia) 646 Paula Moltzan (USA) 614 Sara Hector (Svezia) 597 Lindsey Vonn (USA) 590 Julia Scheib (Austria) 570 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 555 Lara Colturi (Albania) 467

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026

Lindsey Vonn (USA) 400 Emma Aicher (Germania) 306 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 256 Sofia Goggia (Italia) 240 Laura Pirovano (Italia) 236 Breezy Johnson (USA) 223 Cornelia Huetter (Austria) 219 Nina Ortlieb (Austria) 212 Nicol Delago (Italia) 195 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 177

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO 2025-2026

Scheib Julia (Austria) 560 Rast Camille (Svizzera) 471 Hector Sara (Svezia) 429 Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 353 Moltzan Paula (Stati Uniti) 312 Robinson Alice (Nuova Zelanda) 312 Stjernesund Thea Louise (Norvegia) 224 Grenier Valerie (Canada) 212 Ljutic Zrinka (Croazia) 207 Gasienica-Daniel Maryna (Polonia) 189 Della Mea Lara (Italia) 186

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO 2025-2026

Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 780 Rast Camille (Svizzera) 492 Holdener Wendy (Svizzera) 358 Truppe Katharina (Austria) 341 Colturi Lara (Albania) 312 Moltzan Paula (Stati Uniti) 302 Swenn Larsson Anna (Svezia) 244 Aicher Emma (Germania) 241 Duerr Lena (Germania) 230 Hector Sara (Svezia) 168

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026