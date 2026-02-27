Seguici su
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia riapre i discorsi in discesa

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Soldeu. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 684, a -449. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 646 punti, ed è in testa nel superG. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

  1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.133
  2. Camille Rast (Svizzera) 963
  3. Emma Aicher (Germania) 734
  4. Sofia Goggia (Italia) 646
  5. Paula Moltzan (USA) 614
  6. Sara Hector (Svezia) 597
  7. Lindsey Vonn (USA) 590
  8. Julia Scheib (Austria) 570
  9. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 555
  10. Lara Colturi (Albania) 467

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. Lindsey Vonn (USA) 400
  2. Emma Aicher (Germania) 306
  3. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 256
  4. Sofia Goggia (Italia) 240
  5. Laura Pirovano (Italia) 236
  6. Breezy Johnson (USA) 223
  7. Cornelia Huetter (Austria) 219
  8. Nina Ortlieb (Austria) 212
  9. Nicol Delago (Italia) 195
  10. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 177

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. Scheib Julia (Austria) 560
  2. Rast Camille (Svizzera) 471
  3. Hector Sara (Svezia) 429
  4. Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 353
  5. Moltzan Paula (Stati Uniti) 312
  6. Robinson Alice (Nuova Zelanda) 312
  7. Stjernesund Thea Louise (Norvegia) 224
  8. Grenier Valerie (Canada) 212
  9. Ljutic Zrinka (Croazia) 207
  10. Gasienica-Daniel Maryna (Polonia) 189
  11. Della Mea Lara (Italia) 186

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 780
  2. Rast Camille (Svizzera) 492
  3. Holdener Wendy (Svizzera) 358
  4. Truppe Katharina (Austria) 341
  5. Colturi Lara (Albania) 312
  6. Moltzan Paula (Stati Uniti) 302
  7. Swenn Larsson Anna (Svezia) 244
  8. Aicher Emma (Germania) 241
  9. Duerr Lena (Germania) 230
  10. Hector Sara (Svezia) 168

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. Sofia Goggia (Italia) 280
  2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 220
  3. Lindsey Vonn (Stati Uniti) 190
  4. Romane Miradoli (Francia) 181
  5. Malorie Blanc (Svizzera) 153
  6. Ester Ledecka (Cechia) 130
  7. Emma Aicher (Germania) 124
  8. Cornelia Huetter (Austria) 123
  9. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 111
  10. Elena Curtoni (Italia) 105
  11. Roberta Melesi (Italia) 105
