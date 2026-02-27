Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia riapre i discorsi in discesa
Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Soldeu. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 684, a -449. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 646 punti, ed è in testa nel superG. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
- Mikaela Shiffrin (USA) 1.133
- Camille Rast (Svizzera) 963
- Emma Aicher (Germania) 734
- Sofia Goggia (Italia) 646
- Paula Moltzan (USA) 614
- Sara Hector (Svezia) 597
- Lindsey Vonn (USA) 590
- Julia Scheib (Austria) 570
- Alice Robinson (Nuova Zelanda) 555
- Lara Colturi (Albania) 467
Leggi gratis Azzurra n.10 di febbraio! Speciale Olimpiadi: scopri il borsino, il medagliere di OA Sport e i pronostici gara per gara!
CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Lindsey Vonn (USA) 400
- Emma Aicher (Germania) 306
- Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 256
- Sofia Goggia (Italia) 240
- Laura Pirovano (Italia) 236
- Breezy Johnson (USA) 223
- Cornelia Huetter (Austria) 219
- Nina Ortlieb (Austria) 212
- Nicol Delago (Italia) 195
- Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 177
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Scheib Julia (Austria) 560
- Rast Camille (Svizzera) 471
- Hector Sara (Svezia) 429
- Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 353
- Moltzan Paula (Stati Uniti) 312
- Robinson Alice (Nuova Zelanda) 312
- Stjernesund Thea Louise (Norvegia) 224
- Grenier Valerie (Canada) 212
- Ljutic Zrinka (Croazia) 207
- Gasienica-Daniel Maryna (Polonia) 189
- Della Mea Lara (Italia) 186
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 780
- Rast Camille (Svizzera) 492
- Holdener Wendy (Svizzera) 358
- Truppe Katharina (Austria) 341
- Colturi Lara (Albania) 312
- Moltzan Paula (Stati Uniti) 302
- Swenn Larsson Anna (Svezia) 244
- Aicher Emma (Germania) 241
- Duerr Lena (Germania) 230
- Hector Sara (Svezia) 168
CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Sofia Goggia (Italia) 280
- Alice Robinson (Nuova Zelanda) 220
- Lindsey Vonn (Stati Uniti) 190
- Romane Miradoli (Francia) 181
- Malorie Blanc (Svizzera) 153
- Ester Ledecka (Cechia) 130
- Emma Aicher (Germania) 124
- Cornelia Huetter (Austria) 123
- Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 111
- Elena Curtoni (Italia) 105
- Roberta Melesi (Italia) 105
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI