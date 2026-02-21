CiclismoStrada
Classic Var 2026, Jason Tesson trionfa allo sprint. Attardato Lonardi
Fa festa in casa Jason Tesson. Il velocista francese della TotalEnergies conquista la decima vittoria in carriera, trionfando allo sprint nella terza edizione della Classic Var. Il transalpino si è imposto sul traguardo di Brignoles, sfruttando l’ottimo lavoro della squadra, che lo ha pilotato nell’ultimo chilometro. Secondo posto per il norvegese Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) e terzo per l’olandese Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team).
Una corsa che ha seguito il prevedibile copione. Una fuga con quattro protagonisti: il canadese Jonas Walton (CIC Pro Cycling Academy), lo svizzero Noah Bogli (Elite Fondations Cycling Team), i francesi Lucas Beneteau ed Antoine Berger (St Michel – Preference Home – Auber93). I fuggitivi sono durati fino a sei chilometri dal traguardo, con le squadre dei velocisti che hanno poi cominciato il loro lavoro verso lo sprint.
Soprattutto Decathlon CMA CGM Team e TotalEnergies hanno cominciato a creare i loro trenini. Nell’ultimo chilometro si è mossa poi anche la Tudor, che si è un po’ persa nel finale. Una rotonda nel finale ha creato decisamente scompiglio con tanti che hanno perso contatto, complice poi anche una pericolosa caduta.
Tesson è stato bravissimo a lanciarsi e prendere il centro della strada, vincendo con autorità davanti a Gudmestad e Pluimers. Una Top-10 con tanti francesi presenti, mentre non ci sono italiani, con il migliore che è stato Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) che ha terminato al diciannovesimo posto.