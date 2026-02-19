Seguici su
Pubblicato

16 secondi fa

il

Nuovo appuntamento con Bike Today dedicato al ciclismo su pista. Settimana scorsa ci sono stati gli Europei in quel di Konya (Turchia) e l’Italia ha potuto gioire soprattutto nella velocità, con una storica medaglia di bronzo conquistata nella sprint a squadre grazie a Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo che hanno timbrato anche il record italiano.

