Nuova puntata di Bike Today con protagonista uno dei giovani più interessanti del panorama italiano: Filippo Turconi.
Il varesino classe 2005, in forza alla Bardiani CSF 7 Saber, è pronto al definitivo salto nel ciclismo professionistico. Dopo due stagioni in cui ha già assaggiato il mondo dei “pro” con la squadra dei Reverberi, alternando l’attività tra élite e Under 23, il 2026 segna per lui l’ingresso stabile tra i grandi.
Turconi ha costruito il suo percorso con successi e piazzamenti importanti nelle categorie giovanili, mostrando una crescita costante che lo ha portato a salire di livello già nel finale della scorsa stagione tra gli élite. Le prime gare dell’anno in Spagna hanno confermato le sue qualità, evidenziando margini di crescita e personalità.
Nel corso dell’intervista parleremo di:
✔️ Il rapporto con i compagni di squadra
✔️ Il lavoro con lo staff della Bardiani
✔️ I programmi e il calendario stagionale
✔️ Gli obiettivi personali
✔️ I sogni nel grande ciclismo internazionale
Un confronto diretto con uno dei volti nuovi del ciclismo italiano, pronto a ritagliarsi spazio nel panorama internazionale.
