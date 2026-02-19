Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Basket: Coppa Italia e dintorni”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: – Maurizio Gherardini, Presidente della Lega Basket, figura di riferimento del basket nazionale e internazionale, in passato ai Toronto Raptors nella NBA e al Fenerbahce Istanbul; – Matteo Cotelli, Allenatore della Germani Brescia, il più giovane tecnico della Serie A, protagonista del campionato italiano e della Coppa Italia; – Alessandro Mamoli, Direttore Editoriale LBA TV, voce e punto di riferimento della comunicazione multimediale del basket con una lunga esperienza a Sky Sport; – Paolo Ronci, Direttore Generale Virtus Bologna campione d’Italia, tra i principali club italiani con una lunga tradizione e successi internazionali.