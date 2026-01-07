Il volley non si ferma mai e Volley Night torna per raccontare una stagione intensa, serrata e appassionante di pallavolo maschile e femminile, tra Superlega e Serie A1.

Alla conduzione Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, affiancati dai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, per un appuntamento dedicato all’analisi tecnica, ai protagonisti del campionato e ai temi più caldi del volley italiano.

Ospite della puntata è Fabio Soli, allenatore campione d’Italia in carica, reduce dal trionfo con Trento e ora protagonista sulla panchina di Verona, squadra che sta mantenendo il passo delle big e si è ormai stabilmente inserita tra le protagoniste della Superlega. Con lui un approfondimento sul campionato maschile, sulle ambizioni di Verona e sulle dinamiche di una stagione ad altissimo livello.

Per la Serie A1 femminile, spazio a Chidera Blessing Eze, uno dei talenti più interessanti del volley italiano. Palleggiatrice classe 2002, di origine nigeriana ma italianissima, Eze ha già conquistato successi importanti con le Nazionali azzurre giovanili e universitarie, arrivando anche all’esordio con la Nazionale maggiore. Oggi è protagonista nel massimo campionato con la maglia di Bergamo, in piena corsa per un posto nei play-off.

Una puntata da non perdere per chi ama il volley, tra analisi, storie, tecnica e visione sul futuro della pallavolo italiana.

Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti di Volley Night.

#VolleyNight #Pallavolo #Superlega #SerieA1Femminile #VolleyItaliano

#FabioSoli #ChideraEze #VolleyMaschile #VolleyFemminile

#OA Sport #PallavoloItaliana #Volleyball #VolleyAnalysis