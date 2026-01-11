Volley femminile, l’Italia si qualifica agli Europei U18. Lisa Monari Gamba trascinante, Belgio ko

L’Italia si è qualificata agli Europei U18 di volley femminile, che si disputeranno tra Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio. La nostra Nazionale ha staccato il pass per la rassegna continentale di categoria grazie al successo ottenuto nel torneo WEVZA disputato al PalaPreziuso di Foggia, culminato con la vittoria nella finale contro il Belgio per 3-1 (18-25; 25-22; 25-16; 25-21).

Affermazione in rimonta per le ragazze del DT Marco Mencarelli, che hanno chiuso da imbattute la competizione con cinque sigilli all’attivo in terra pugliese. A mettersi maggiormente in luce è stata la capitana Lisa Monari Gamba, che nell’atto conclusivo ha messo a segno 22 punti.

ITALIA – BELGIO 3-1 (18-25, 25-22, 25-16, 25-21)

ITALIA: Tessariol, Gordon 8, Gibelli 6, Manda 2, Monari Gamba 22, Airhienbuwa 7, Grossi (L). Boufandar 13, Chiara, Cantoni, Faleschini 7. N.e.: La Tella, Pettiti, Cervi. All. Gregoris.

BELGIO: Vandeven 10, Van Den Spiegel 9, Haeck 4, Joosen 12, Jarju 9, Hall 12, De Ryck, Schoonis, Van Damme, Lambrechts. N.e.: Vavedin, Maes, Irigaray, Cara. All. Vande Velde.

Durata set: 23’, 29’, 23’, 26’

Spettatori: 800

Italia: a 5, bs 11, mv 6, et 26

Belgio: a 5, bs 11, mv 11, et 28