United Cup 2026, programma di domani (4 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Arriva anche il giorno del debutto dell’Italia in United Cup 2026. La formazione italiana avrà a che fare con la Svizzera a Perth, che poi è il luogo dove si giocava la forma originale della Hopman Cup prima di varie vicissitudini che l’hanno portata prima a essere soppiantata da ATP Cup e United Cup stessa e poi a essere rivitalizzata dall’ITF.

Restando in tema aussie, però, non c’è soltanto Italia-Svizzera di scena. A Perth, infatti, programma ricco anche in virtù di Gran Bretagna-Giappone, che fondamentalmente si regge su Raducanu-Osaka a livello di alto interesse. Per quanto riguarda Sydney, invece, Germania-Paesi Bassi vedrà il debutto stagionale di Alexander Zverev, mentre in Canada-Cina si aprirà anche la stagione di Felix Auger-Aliassime, chiamato a cercare il meglio del proprio cammino tennistico, e Victoria Mboko, che intende confermare le premesse del 2025.

La United Cup 2026 continuerà tra la notte e la mattina in Italia, a Sydney e a Perth.Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei confronti di Italia-Svizzera.

CALENDARIO TERZA GIORNATA UNITED CUP 2026

Domenica 4 gennaio

SYDNEY

Germania-Paesi Bassi – Girone F

Ore 00:30 Lys-Lamens

A seguire Zverev-Griekspoor

A seguire Siegemund/Zverev-Schuurs/Griekspoor

Canada-Cina – Girone B

Ore 7:30 Mboko-Zhu

A seguire Auger-Aliassime-Zhang

A seguire Mboko/Auger-Aliassime-Zhu/Zhang

PERTH

Gran Bretagna-Giappone – Girone E

Ore 3:00 Harris-Mochizuki

A seguire Raducanu-Osaka

A seguire Nicholls/Skupski-Hibino/Uchiyama

Italia-Svizzera – Girone C

Ore 10:00 Paolini-Bencic

A seguire Cobolli-Wawrinka

A seguire Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia-Svizzera)