United Cup 2026, Flavio Cobolli e un vantaggio da provare a sfruttare contro Wawrinka

L’Italia è pronta a fare il proprio esordio nella United Cup 2026 a Perth in una sfida già decisiva contro la Svizzera. Gli elvetici, infatti, hanno superato la Francia nella giornata odierna e per la squadra azzurra diventa fondamentale evitare una sconfitta che complicherebbe il cammino nel girone. La squadra azzurra sarà composta da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli nei singolari, mentre nel doppio decisivo spazio alla collaudata coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori.

Ad aprire il confronto saranno Paolini e Bencic, ma grande attenzione è rivolta soprattutto al singolare maschile, dove Flavio Cobolli partirà con i favori del pronostico contro Stan Wawrinka. Il romano può sfruttare un vantaggio non da poco: le condizioni fisiche dello svizzero, reduce da una durissima battaglia di oltre tre ore contro Arthur Rinderknech. Un match dispendioso che potrebbe presentare il conto a Wawrinka.

A 41 anni e all’ultimo anno di una carriera straordinaria, Wawrinka ha comunque dimostrato di avere ancora grande cuore e carattere, cogliendo un successo di prestigio al tie-break del terzo set e regalando alla Svizzera il punto decisivo. Un avvio di stagione con il botto per il campione elvetico, ma resta da capire se riuscirà a recuperare pienamente in meno di 24 ore. Un’incognita che rappresenta un ulteriore vantaggio per Cobolli.

Cobolli si presenta all’inizio del 2026 con grandi ambizioni e con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente. Il romano ha spesso dimostrato di esaltarsi nelle competizioni a squadre, come evidenziato in Coppa Davis, dove insieme a Matteo Berrettini è stato uno dei trascinatori nel terzo trionfo consecutivo dell’Italia. La United Cup è un obiettivo dichiarato per la squadra azzurra e Cobolli ha l’occasione perfetta per inaugurare il nuovo anno con un risultato di prestigio.