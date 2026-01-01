Tournée 4 Trampolini oggi, Garmisch-Partenkirchen 2026: orario gara, tv, programma, streaming

Non si ferma come da tradizione per Capodanno la Tournée dei Quattro Trampolini, che celebra oggi a Garmisch-Partenkirchen il Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”). Il Large Hill bavarese ospita la seconda tappa della 74ma Vierschanzentournee, valevole anche come ottavo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci.

LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE DEI QUATTRO TRAMPOLINI DALLE 14.00

Sul Neuen Große Olympiaschanze va in scena una gara che potrebbe indirizzare in maniera forse definitiva la lotta per l’Aquila d’Oro, dopo il netto successo di Domen Prevc a Oberstdorf. Lo sloveno ha accumulato un vantaggio considerevole nella graduatoria della Tournée e, considerato il suo stato di forma attuale, va considerato uno dei favoriti principali anche a Garmisch insieme ad un paio di tedeschi, all’austriaco Jan Hoerl e al giapponese Ryoyu Kobayashi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di Garmisch-Partenkirchen valevole come seconda tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Giovedì 1° gennaio

Ore 14.00 Gara Tournée 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen (Germania) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.