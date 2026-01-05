Tennis, Novak Djokovic annuncia il forfait dal torneo di Adelaide

Novak Djokovic, negli ultimi giorni, ha fatto parlare molto di sé e non per le sue vicende sul campo da tennis. Dopo aver comunicato nella giornata di ieri la decisione di separarsi dalla PTPA, l’associazione dei giocatori da lui stesso co-fondata, parlando di una mancanza di trasparenza e di alcune divergenze sui valori per cui era nata proprio al PTPA, oggi il campione serbo ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 250 di Adelaide.

Questo torneo doveva servire a Djokovic proprio per preparare al meglio gli Australian Open. Il serbo non scende in campo dal torneo di Atene, vinto in finale contro Lorenzo Musetti. Successivamente era arrivata la rinuncia anche alle ATP Finals e il nuovo anno comincia ancora con un altro forfait.

Questa la comunicazione di Djokovi: “Purtroppo non sono del tutto pronto fisicamente per competere all’Adelaide International la prossima settimana. È molto deludente per me, perché ho bellissimi ricordi della vittoria del titolo lì due anni fa. Ero davvero entusiasta di tornare, sarebbe stato come giocare a casa”.

L’obiettivo, ora, resta uno solo ed è quello presentarsi nelle migliori condizioni possibili all’Australian Open, primo Slam della stagione e quello a cui Djokovic è sicuramente più legato: “Ora mi concentrerò solo sulla preparazione per Melbourne”