La nuova puntata di Ginnasticomania ha una protagonista speciale: Tara Dragas, 18 anni, talento purissimo e astro nascente della ginnastica ritmica italiana ✨

Alla Finale di World Cup 2025, Tara ha illuminato la scena internazionale conquistando l’oro nella finale al nastro e il bronzo alla palla, risultati che la proiettano stabilmente tra le grandi del panorama mondiale. Un dato rende le sue imprese ancora più straordinarie: è stata l’unica atleta in finale a non aver ancora partecipato a un’Olimpiade, segnale evidente di un potenziale enorme e di un futuro tutto da scrivere.

Ai microfoni di Chiara Sani, Tara Dragas racconta il suo percorso, svelando l’atteggiamento mentale giusto per esprimere al massimo il proprio talento, affrontare la pressione delle grandi competizioni e trasformare i sogni in obiettivi concreti. Una testimonianza autentica che parla di sacrificio, determinazione e fiducia in se stessi.

Questa puntata di Ginnasticomania è un viaggio dentro la mentalità vincente di una giovane atleta che rappresenta il presente e il futuro della ginnastica ritmica azzurra. Quando il talento incontra la giusta mentalità, nasce una campionessa.

