Medea Falcioni, giovane promessa del windsurf italiano, campionessa mondiale e uropea u19 a soli 15 anni, racconta a Talent Zone un momento di svolta fondamentale nella sua carriera: l’ingresso ufficiale nel circuito Olimpico. Con un mix di intelligenza tattica (il suo “QI” sportivo) e la potenza dell’iQFOiL, Medea ha già iniziato a lasciare il segno tra i “grandi” con un eccezionale settimo posto assoluto agli scorsi Europei Senior.

In questa intervista, Medea ci porta dietro le quinte della sua preparazione ed emerge il ritratto di un’atleta consapevole che non ha paura di volare alto, con lo sguardo già rivolto ai prossimi grandi appuntamenti internazionali in Portogallo e Inghilterra.

Nel video scoprirai:

Il bilancio del settimo posto agli Europei Senior

Il passaggio al percorso Olimpico e la gestione della categoria Youth

La mentalità dietro ai risultati

Cos’è il WIndusrf

Gli obiettivi stagionali: Mondiali ed Europei 2026

