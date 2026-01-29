Tabellone Europei calcio a 5 2026: gli accoppiamenti dai quarti alla finale. Orari, programma, streaming

Da sabato 31 gennaio a sabato 7 febbraio si terrà la fase a eliminazione diretta dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5 tra Slovenia, Lettonia e Lituania. Nello specifico Riga e Kaunas ospiteranno un quarto di finale a testa, mentre tutte le altre partite fino al match con in palio il titolo continentale andranno in scena sul parquet dell’Arena Stožice di Lubiana.

L’Italia dovrà inventarsi qualcosa di speciale nella serata di domenica 1° febbraio contro la Spagna, dominatrice del gruppo C e tra le favorite principali per la medaglia d’oro. In caso di vittoria, gli azzurri se la vedrebbero in semifinale con una tra Francia e Ucraina mentre dall’altra parte del tabellone i quarti sono Armenia-Croazia e Portogallo-Belgio.

Ad eccezione dei primi due quarti previsti sabato 31 gennaio, tutti gli altri incontri saranno visibili in diretta streaming su RaiPlay o RaiPlay Sport 2 (palinsesto tv da definire). Di seguito il tabellone, gli accoppiamenti dai quarti alla finale, le date e gli orari della fase a eliminazione diretta degli Europei 2026 di calcio a 5.

TABELLONE EUROPEI CALCIO A 5 2026

Francia vs Ucraina

Italia vs Spagna

Armenia vs Croazia

Portogallo vs Belgio

CALENDARIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA EUROPEI CALCIO A 5 2026

Sabato 31 gennaio

Ore 16.00 Quarto di finale 1: Francia vs Ucraina

Ore 19.00 Quarto di finale 3: Armenia vs Croazia

Domenica 1° febbraio

Ore 16.00 Quarto di finale 4: Portogallo vs Belgio

Ore 19.30 Quarto di finale 2: Italia vs Spagna

Mercoledì 4 febbraio

Ore 17.00 Semifinale (Francia/Ucraina vs Italia/Spagna o Armenia/Croazia vs Portogallo/Belgio)

Ore 20.30 Semifinale (Francia/Ucraina vs Italia/Spagna o Armenia/Croazia vs Portogallo/Belgio)

Sabato 7 febbraio

Ore 16.00 Finale per il bronzo

Ore 19.30 Finale per l’oro