Stefano Sottile si racconta: stop, riscatto e nuovi obiettivi

Per l'appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Stefano Sottile, protagonista di una lunga chiacchierata sul presente e sul futuro dell'alto italiano. Il 2025 era iniziato nel migliore dei modi per il 27enne altista piemontese: dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il primato personale di 2,34, Sottile aveva subito confermato l'ottimo stato di forma superando 2,31 nella gara di esordio stagionale in Germania. La sua stagione è stata però rallentata da un persistente dolore alla schiena, che si è poi rivelato una microfrattura, costringendolo a quasi tre mesi di stop totale. Da lì una lunga rincorsa per provare a recuperare la condizione in vista dei Mondiali di Tokyo, disputati senza riuscire a esprimere appieno il proprio potenziale. Ora però Stefano Sottile è pronto a ripartire: la preparazione invernale è filata liscia, senza intoppi, e l'obiettivo è tornare a volare oltre l'asticella, con uno sguardo ambizioso verso i grandi appuntamenti internazionali della stagione. Conduce: Ferdinando Savarese