Startlist seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Mercoledì 21 gennaio (ore 11.30) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla mitica pista Streif, la più volte ribattezzata Università del Circo Bianco, per un nuovo test in vista dell’attesissima gara di sabato: gli atleti avranno la possibilità di perfezionare il feeling con la neve austriaca e di trovare le migliori linee su uno dei tracciati più esigenti del massimo circuito internazionale itinerante.

Giovanni Franzoni ha fatto sognare: dopo aver vinto il superG di Wengen ed essere salito sul terzo gradino del podio al termine della discesa del Lauberhorn, si è confermato ad altissimi livelli anche a queste latitudini e ha firmato il miglior crono della prima prova. L’eterno Christof Innerhofer è baldanzoso e cerca di meritarsi la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Dominik Paris spera di cacciare via gli acciacchi fisici su una pista tanto amata, da seguire anche Mattia Casse, Florian Schieder e Guglielmo Bosca.

Gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney, Justin Murisier, Stefan Rogentin e Niels Hintermann saranno particolarmente agguerriti, l’austriaco Vincent Kriechmayr cercherà il colpaccio di fronte al proprio pubblico al pari del connazionale Daniel Hemetsberger, attenzione anche allo sloveno Miha Hrobat, allo statunitense Ryan Cochran-Siegle, ai canadesi James Crawford e Cameron Alexander.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prevista la diretta streaming su Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA KITZBUEHEL

Mercoledì 21 gennaio

Ore 11.30 Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Kitzbuehel – Diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA SECONDA PROVA KITZBUEHEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA KITZBUEHEL

1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

2 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

4 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

5 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

6 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

13 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

15 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

16 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

19 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

20 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

21 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

22 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

23 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

25 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

27 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

28 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

30 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

36 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

38 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

39 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

40 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

41 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

44 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

48 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

49 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

50 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

51 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

52 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

53 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

54 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

55 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

56 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

57 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

58 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

59 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic

60 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

61 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

62 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

63 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

64 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

65 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

66 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

67 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

68 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

69 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

70 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head