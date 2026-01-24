Sport in tv oggi (sabato 24 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 24 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo agli Australian Open con le partite del terzo turno in programma sul cemento di Melbourne, dove tre italiani cercheranno l’approdo agli ottavi di finale del primo Slam della stagione tennistica: Jannik Sinner se la dovrà vedere con lo statunitense Eliot Spizzirri, Lorenzo Musetti incrocerà il ceco Tomas Machac, Luciano Darderi affronterà il russo Karen Khachanov.

Riflettori sulle discipline invernali, quando mancano due settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino sarà assoluto protagonista con la discesa libera maschile di Kitzbuehel e il gigante femminile di Spindleruv Mlyn, il biathlon ci terrà compagnia con le staffette miste a Nove Mesto, lo sci di fondo regalerà le sprint a Goms senza dimenticarsi di salto con gli, snowboard, speed skating, slittino, i Four Continents di pattinaggio artistico.

L’Italia affronterà il Portogallo in occasione del suo esordio agli Europei di calcio a 5. Ampio spazio alle semifinali della Coppa Italia di volley femminile (Scandicci-Chieri e Conegliano-Novara) e agli impegni delle Zebre e della Benetton nello United Rugby Championship. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la quarta tappa del Tour Down Under e la Coppa del Mondo di ciclocross, mentre gli amanti di motori potranno gustarsi le speciali del Rally di Montecarlo.

Proposta decisamente interessante per i vari campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallamano femminile e poi il menu molto avvincente di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 24 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 24 gennaio

00.30 TENNIS – Australian Open, terzo turno (diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max). Musetti-Machac (ore 00.30), Darderi-Khachanov (ore 00.30), Errani/Paolini-Birrell/Gibson (secondo match dalle ore 00.30), Sinner-Spizzirri (secondo match dalle ore 00.30 e non prima delle ore 02.00)

01.45 CICLISMO – Tour Down Under, quarta tappa: Brighton-Willunga Hill (diretta streaming su Discovery+)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Short program maschile a Pechino (diretta streaming su Discovery+)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Desert Classic, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.00 SCHERMA (Grand Prix) – Spada maschile a Doha, preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

08.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Sapporo (diretta streaming su Discovery+)

08.30 RALLY – Rally di Montecarlo, quattro prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e su Sky Sport Max dalle ore 18.30 alle ore 19.35; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 18.30 alle ore 19.35; diretta streaming integrale su DAZN)

09.10 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Inzell, division B (non è prevista diretta tv/streaming)

09.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Spindleruv Mlyn, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS a squadre miste a Simonhoehe (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Goms, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.00 CICLISMO – Tour of Sharjah, seconda tappa: Sharjah Souq Al Jubail-Kalba Souq Al Jubail (non è prevista diretta tv/streaming)

11.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kitzbuehel (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Goms, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

12.35 CICLISMO – Gran Premio Castellon (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free skating coppie a Pechino (diretta streaming su Discovery+)

12.55 CICLISMO FEMMINILE – Trofeo Marratxi Felanitx (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Single mixed a Nove Mesto (diretta streaming su Discovery+)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Spindleruv Mlyn, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Maasmechelen (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

13.42 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Single mixed a Oberhof (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Veysonnaz, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.40; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3, Discovery+; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.30)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Rovigo (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Inzell, division A (diretta streaming su Discovery+, canale di ISU)

14.30 CALCIO A 5 (Europei) – Italia-Portogallo (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Renate (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Ternana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Bra (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Siracusa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Foggia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Pescara (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – The American Express, terzo giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 17.30; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio mixed a Oberhof (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

15.10 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Nove Mesto (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Maasmechelen (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Heidenhein-Lipsia, Bayer Leverkusen-Werder Brema, Mainz-Wolfsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Conegliano-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

15.30 PALLAMANO (Europei) – Francia-Portogallo (diretta streaming su EHF Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Brighton (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Mondiali di volo) – HS235 maschile a Oberstdorf, terza e quarta run (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Volendam (diretta streaming su Como Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile a Salt Lake City, gare individuali (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Modena-Palermo (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 CALCIO A 5 (Europei) – Ungheria-Polonia (diretta streaming su UEFA Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Guidonia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Pianese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Potenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Fehervar-Valpusteria (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Scandicci-Chieri (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Tortona-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Spagna-Danimarca (diretta streaming su EHF Tv)

18.15 ATLETICA – World Indoor Tour a Boston (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 20.30)

18.15 CALCIO (Jupiler League belga) – Club Brugge-Waregem (diretta streaming su DAZN)

18.15 BASKET (Serie A) – Napoli-Tortona (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Neom-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Casalgrande Padana, Teramo-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Arouca-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Islanders-Buffalo Sabres (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Avellino (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-NAC Breda (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Germania-Norvegia (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Leuven-Royale Union SG (diretta streaming su DAZN)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Cardiff-Benetton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga Profesionale argentina) – Barracas Centrale-River Plate (diretta streaming su Como Tv)

21.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-New York Knicks (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Lens (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Nashville Predators-Utah Mammoth (diretta streaming su DAZN)

23.30 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (diretta streaming su NBA League Pass)

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SPINDLERUV MLYN ALLE 10.00 E ALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30