Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 27 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 27 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Australian Open che tengono banco coi quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile e femminile che emetteranno i loro verdetti. Non solo però tennis nella terra dei canguri. Da seguire gli Europei di pallanuoto femminile e di calcio a 5.
Il Setterosa, dopo l’esordio contro la Croazia, andrà a caccia di conferme contro la Serbia per dar seguito al proprio cammino in maniera convincente. Per quanto riguarda la formazione tricolore di futsal, la sfida contro la Polonia è quella della verità per gli azzurri. Allargando gli orizzonti ci saranno da seguire la Champions League di volley maschile e femminile, l’EuroCup di basket e la Coppa del Mondo di sci alpino col gigante maschile sulle nevi di Schladming. Questo e molto altro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 27 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Martedì 27 gennaio
01:00 Basket, NBA 2026: Cleveland Cavaliers vs Orland Magic – Diretta streaming su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
01:30 Tennis, Australian Open 2026: quarti di finale donne – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
(Sabalenka vs Jovic 1° match dalle 01:30 italiane; Gauff vs Svitolina 2° incontro e non prima delle 09:00 italiane)
02:00 Basket, NBA 2026: Boston Celtics vs Portland Trail Blazers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.
03:30 Basket, NBA 2026: Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
03:30 Tennis, Australian Open 2026: quarti di finale uomini – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
(Zverev vs Tien 1° match non prima delle 03:30 italiane; Alcaraz vs de Minaur 2° match e inizio programma dalle 10:30 italiane)
09:00 F1, Test Barcellona 2026: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
10:00 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Olanda vs Svizzera – Diretta streaming su Eurovision Sport.
10:45 Ciclismo, AlUla Tour 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 12:30 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.
11:30 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Germania vs Slovacchia – Diretta streaming su Eurovision Sport.
13:15 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.
14:45 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Ungheria vs Romania – Diretta streaming su Eurovision Sport.
16:00 Volley femminile, Champions League 2026: Zeren Spor Ankara vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.
16:30 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Israele vs Gran Bretagna – Diretta streaming su Eurovision Sport.
17:00 Basket, EuroCup 2026: Turk Telekom vs Lietkabelis – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
17:30 Calcio a 5, Europei 2026: Ungheria vs Portogallo – Diretta streaming su Uefa Tv.
17:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): prima manche gigante uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.
18:00 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Grecia vs Francia – Diretta streaming su Eurovision Sport.
18:00 Volley femminile, Champions League 2026: Olympiacos Pireo vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.
18:30 Basket, Champions League 2026: AS Karditsas vs Tofas – Diretta streaming su DAZN.
18:30 Basket, Champions League 2026: Nymburk vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.
18:30 Basket, Champions League 2026: Rytas vs Galatasaray – Diretta streaming su DAZN.
19:00 Basket, EuroCup 2026: Buducnost vs Chemnitz – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:30 Basket, Champions League 2026: Hapoel Holon vs Le Mans – Diretta streaming su DAZN.
19:45 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Turchia vs Croazia – Diretta streaming su Eurovision Sport.
20:00 Basket, Champions League 2026: Chalon/Saone vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, EuroCup 2026: Trento vs Besiktas – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:30 Calcio a 5, Europei 2026: Italia vs Polonia – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.
20:30 Volley, Champions League 2026: Lube Civitanova vs Volley Haasrode Leuven – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.
20:30 Volley femminile, Challenge Cup 2026: Milano vs Stella Rossa – Diretta streaming su EuroVolley Tv.
20:30 Calcio, Bundesliga 2026: St. Pauli vs Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Bundesliga 2026: Werder Brema vs Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): seconda manche gigante uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.
21:00 Calcio, Coppa Italia 2026: Fiorentina vs Como – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming Mediaset Infinity.
21:00 Basket, Eurolega 2026: Paris vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
21:15 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Portogallo vs Spagna – Diretta streaming su Eurovision Sport.