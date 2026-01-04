Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 4 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 4 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, bob, snowboard, slittino e slittino alpino, il basket con la Serie A maschile e la Coppa Italia femminile, il ciclocross con Coppa del Mondo di Zonhoven, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.
Nel Girone C della United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth, l’Italia sfiderà la Svizzera: alle ore 10.00 italiane aprirà le danze il singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, poi a seguire si giocherà il singolare maschile tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, infine nel doppio misto le coppie saranno formate da Sara Errani/Andrea Vavassori e da Belinda Bencic/Stan Wawrinka.
Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo si concluderà in Val di Fiemme con la 10 km mass start in tecnica libera che prevede la scalata del Cermis: sono dieci gli azzurri ancora in gara, ovvero Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa e Nicole Monsorno.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 4 gennaio
23.00 di sabato 3 gennaio Tennis, WTA 250 Auckland: qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming
0.30 Tennis, United Cup: Germania-Paesi Bassi – SuperTennis HD (fino alle 4.00), SuperTenniX, Tennis TV
2.00 Snowboard, Coppa del Mondo Calgary: halfpipe femminile e maschile – discovery+
2.00 Tennis, ATP 250 Brisbane: qualificazioni e 1° turno (Qualificazioni: 3° match dalle 2.00 Arnaldi-Hijikata) – dalle 7.00 Sky Sport Tennis (a rotazione con WTA Brisbane), Sky Go, NOW, Tennis TV, dalle 7.45 anche Sky Sport Uno (a rotazione con WTA Brisbane)
2.00 Tennis, WTA 500 Brisbane: 1° turno – Sky Sport Tennis (dalle 7.00 a rotazione con ATP Brisbane), Sky Go, NOW, SuperTenniX, dalle 7.45 anche Sky Sport Uno (a rotazione con ATP Brisbane)
3.00 Tennis, United Cup: Gran Bretagna-Giappone – SuperTennis HD (dalle 4.00 alle 7.30), SuperTenniX, Tennis TV
5.00 Tennis, ATP 250 Hong Kong: qualificazioni (1° match dalle 5.00 Maestrelli-Zhou) – Nessuna copertura tv/streaming
5.30 Rally, Dakar: 1a tappa, Yanbu-Yanbu (524 km) – 21.00 sintesi su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, 23.00 sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
7.30 Tennis, United Cup: Canada-Cina – SuperTennis HD (fino alle 10.00), SuperTenniX, Tennis TV
9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
10.00 Tennis, United Cup: Italia-Svizzera (10.00 Paolini-Bencic, a seguire Cobolli-Wawrinka, a seguire Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV
10.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming
10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 1a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming
10.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
11.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
11.25 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
11.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
11.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 2a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming
12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming
12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom femminile – Rai 2 HD fino alle 13.00 poi Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
12.30 Calcio, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN, DAZN 1
13.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – discovery+
13.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Innsbruck: LH HS128 maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+
14.00 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Schio-Roseto – flima.tv
15.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Cremonese – DAZN, DAZN 1
15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+
15.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
16.00 Volley, Superlega: Perugia-Milano – DAZN, VBTV
16.00 Basket, Serie A: Sassari-Brescia – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Busto Arsizio – DAZN, VBTV
16.15 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Sesto San Giovanni-Sassari – flima.tv
16.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
17.00 Basket, Serie A: Trento-Trieste – LBA TV
17.00 Volley, Superlega: Padova-Modena – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Firenze – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Chieri – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-San Giovanni In Marignano- VBTV
17.30 Basket, Serie A: Cremona-Reggio Emilia – LBA TV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Milano-Udine – LBA TV
18.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Cisterna – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Monza-Verona – VBTV
18.00 Calcio, Serie A: Verona-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.30 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Campobasso-Derthona – flima.tv
19.00 Basket, Serie A: Cantù-Tortona – LBA TV
20.45 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Venezia-Broni – flima.tv
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Bologna – DAZN, DAZN 1
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.15
LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC DALLE 10.00
LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI (CERMIS) ALLE 11.30 E 15.30
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WAWRINKA (2° MATCH DALLE 10.00)
LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNÉE DEI 4 TRAMPOLINI ALLE 13.30
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40
LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 10.00)
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10
LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-MILANO DI VOLLEY DALLE 16.00
LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00