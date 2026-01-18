Sport in tv oggi (domenica 18 gennaio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 18 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, che oggi però non sarà al via del superG femminile di Tarvisio, con 923 punti: l’atleta meglio piazzata tra quelle in gara sarà la statunitense Lindsey Vonn, terza con 510, mentre Sofia Goggia è 7a con 466.

Saranno otto le azzurre in gara quest’oggi nella località italiana: Laura Pirovano scatterà con l’1, Sofia Goggia con l’11, Elena Curtoni col 12, Roberta Melesi col 16, Sara Allemand col 33, Sara Thaler col 40, Nicol Delago col 45 e Nadia Delago col 50.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 18 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: 1° turno maschile e femminile (1° match dall’1.00 Cobolli-Fery, 1° match dall’1.30 Paolini-Sasnovich) – discovery+, dall’1.30 a fine giornata Eurosport 1 HD e DAZN, dalle 4.00 alle 10.20 Eurosport 2 HD e DAZN

1.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 maschile – Nessuna copertura tv / streaming

3.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: HS137 maschile – discovery+

3.30 Snowboard, Coppa del Mondo Dongbeija: qualificazioni cross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

6.00 Snowboard, Coppa del Mondo Dongbeija: cross maschile e femminile – discovery+

7.45 Snowboard, Coppa del Mondo Bansko: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

8.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: Gundersen, HS100 femminile – discovery+

9.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: Gundersen, HS100 maschile – discovery+

9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: 1a manche slalom maschile – Rai 2 HD, Rai Play, discovery+, dalle 10.20 (al termine del tennis) anche su Eurosport 2 HD e DAZN

10.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Nova Ponente: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.25 Slittino, Coppa del Mondo/Europei Open Oberhof: doppio maschile – discovery+

10.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Nova Ponente: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oberhof: 10 km tc maschile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

11.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Tarvisio: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery, DAZN

11.45 Snowboard, Coppa del Mondo Bansko: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+, dalle 12.00 (al termine dello sci di fondo) anche su Rai Sport HD

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: 10 km pursuit femminile – discovery+, dalle 12.50 anche Eurosport 2 HD e DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Parma-Genoa – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Sassuolo – DAZN

12.55 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oberhof: 10 km tc femminile – Rai Play Sport 2, discovery+

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.00 Slittino, Coppa del Mondo/Europei Open Oberhof: doppio femminile – discovery+, 2a manche anche su Eurosport 2 HD e DAZN

13.15 Snowboard, Coppa del mondo Laax: slopestyle maschile e femminile – discovery+

13.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Nova Ponente: staffetta a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

13.35 Short track, Europei: 3a giornata – Rai Play Sport 3, discovery+, YouTube Skating ISU, dalle 14.10 alle 15.20 anche su Rai Sport HD

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+

14.35 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: Gundersen, 5 km femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

14.45 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.00 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

15.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Sassari – flima.tv

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Lazio – DAZN

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+

15.30 Slittino, Coppa del Mondo/Europei Open Oberhof: staffetta a squadre – discovery+

15.30 Pallanuoto, Europei: Francia-Spagna – Eurovision Sport

15.30 Calcio femminile, Serie A: Inter-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

15.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: Gundersen, 10 km maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Varese-Venezia – LBA TV

17.00 Basket, Serie A: Sassari-Napoli – LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Trento-Milano – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Civitanova-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Grottazzolina – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Padova -Cisterna – VBTV

18.00 Basket, Serie A: Udine-Reggio Emilia- LBA TV

18.00 Pallamano, Europei: Macedonia del Nord-Portogallo, Montenegro-Far Oer, Polonia-Islanda – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Pallanuoto, Europei: Montenegro-Paesi Bassi – Eurovision Sport

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Torino-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

19.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Treviso – LBA TV

19.00 Volley, Superlega: Monza-Modena – DAZN, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Cantù-Brescia- LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.00 Calcio, Coppa d’Africa: finale, Senegal-Marocco – SportItalia

20.30 Pallamano, Europei: Italia-Ungheria – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, YouTube Sky Sport

20.30 Pallamano, Europei: Romania-Danimarca, Svizzera-Slovenia – Nessuna copertura tv / streaming

20.30 Pallanuoto, Europei: Ungheria-Serbia – Eurovision Sport

20.45 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Derthona – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Lecce – DAZN, DAZN 1

