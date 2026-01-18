Spechenahuser e Nadalini sul podio europeo nei 1000 metri. Sighel buttato a terra

Diventano sette le medaglia per l’Italia agli Europei di short track a Tilburg. Ad aggiungersi al bottino sono l’argento di Luca Spechenhauser ed il bronzo di Thomas Nadalini in una finale dei 1000 metri decisamente scoppiettante e che purtroppo ha visto anche la caduta di Pietro Sighel, quando era in piena lotta per le posizioni di vertice.

A trionfare è stato l’olandese Jens Van ‘T Wout, che ha preso subito il comando della finale e non lo ha più lasciato. Essere davanti a tutti lo ha anche portato ad evitare ogni possibile coinvolgimento nei tanti contatti che ci sono stati alle sue spalle.

Proprio da uno di questi contatti è arrivata la caduta di Pietro Sighel. Il trentino è rimasto prima bloccato nelle retrovie, poi ha cercato spazio, sempre dall’esterno ed alla fine è stato anche sfortunato. Infatti il turco Akar Furkan è caduto, portando a terra con lui anche l’azzurro e condizionando pure la gara del francese Quentin Fercoq.

A sfruttare tutto questo sono stati gli atri due azzurri, con Luca Spechenhauser e Thomas Nadalin, che sono così saliti sul podio, prendendosi rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo, precedendo l’ungherese Wonjun Moon.