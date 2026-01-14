Sorteggio Australian Open 2026: orario, dove vederlo in streaming, tutte le teste di serie

Si avvicina in modo consistente il momento del sorteggio degli Australian Open 2026. Nella terza edizione al via di domenica ci sarà una nuova caccia ai due grandi trofei che vengono accordati ai tennisti vincitori, intitolati a Norman Brookes per gli uomini e a Daphne Akhurst per le donne.

Quattro gli italiani compresi tra i 32 del seeding maschile: oltre, ovviamente, a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti abbiamo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Per tutti loro la speranza è di non dover ricorrere a derby. In campo femminile, invece, c’è la sola Jasmine Paolini, che nell’attesa delle qualificazioni ha una sola connazionale a farle compagnia, vale a dire Elisabetta Cocciaretto.

Il sorteggio degli Australian Open 2026 si terrà questa notte a partire dalle ore 4:30 italiane. Non è prevista diretta tv; sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube degli Australian Open, sul sito ufficiale del torneo (ausopen.com) e sulla pagina Facebook dello stesso.

CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 15 gennaio

Ore 4:30 Sorteggio tabelloni principali Australian Open

PROGRAMMA SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: ausopen.com, canale YouTube Australian Open, pagina Facebook Australian Open

TESTE DI SERIE

UOMINI

1 Carlos Alcaraz (ESP)

2 Jannik Sinner (ITA)

3 Alexander Zverev (GER)

4 Novak Djokovic (SRB)

5 Lorenzo Musetti (ITA)

6 Alex de Miñaur (AUS)

7 Felix Auger-Aliassime (CAN)

8 Ben Shelton (USA)

9 Taylor Fritz (USA)

10 Alexander Bublik (KAZ)

11 Daniil Medvedev

12 Casper Ruud (NOR)

13 Andrey Rublev

14 Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik (CZE)

17 Jiri Lehecka (CZE)

18 Francisco Cerundolo (ARG)

19 Tommy Paul (USA)

20 Flavio Cobolli (ITA)

21 Denis Shapovalov (CAN)

22 Luciano Darderi (ITA)

23 Tallon Griekspoor (NED)

24 Arthur Rinderknech (FRA)

25 Learner Tien (USA)

26 Cameron Norrie (GBR)

27 Brandon Nakashima (USA)

28 Joao Fonseca (BRA)

29 Frances Tiafoe (USA)

30 Stefanos Tsitsipas (GRE)

31 Valentin Vacherot (MON)

32 Corentin Moutet (FRA)

DONNE

1 Aryna Sabalenka

2 Iga Swiatek (POL)

3 Coco Gauff (USA)

4 Amanda Anisimova (USA)

5 Elena Rybakina (KAZ)

6 Jessica Pegula (USA)

7 Jasmine Paolini (ITA)

8 Mirra Andreeva

9 Madison Keys (USA)

10 Belinda Bencic (SUI)

11 Ekaterina Alexandrova

12 Elina Svitolina (UKR)

13 Linda Noskova (CZE)

14 Clara Tauson (DEN)

15 Emma Navarro (USA)

16 Naomi Osaka (JPN)

17 Victoria Mboko (CAN)

18 Liudmila Samsonova

19 Karolina Muchova (CZE)

20 Marta Kostyuk (UKR)

21 Elise Mertens (BEL)

22 Leylah Fernandez (CAN)

23 Diana Shnaider

24 Jelena Ostapenko (LAT)

25 Paula Badosa (ESP)

26 Dayana Yastremska (UKR)

27 Sofia Kenin (USA)

28 Emma Raducanu (GBR)

29 Iva Jovic (USA)

30 Maya Joint (AUS)

31 Anna Kalinskaya

32 Marketa Vondrousova (CZE)