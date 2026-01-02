Sci alpino, shock Liensberger: grave infortunio in allenamento, stagione finita e Olimpiadi addio

La crudeltà dello sci alpino si dimostra tale anche in avvicinamento al prossimo appuntamento di Coppa del Mondo, per quanto concerne le donne, di Kranjska Gora. Sulla Podkoren domani e domenica 4 gennaio saranno di scena le specialiste delle discipline tecniche: il gigante aprirà le danze e a seguire vi sarà lo slalom.

Tra le atlete da seguire con un certo interesse c’era Katharina Liensberger. L’austriaca era reduce dal quarto posto nella gara tra i rapid gates di Semmering e, conquistato il miglior riscontro stagionale, voleva ambire al podio. Non sarà così per la campionessa del mondo in questo format di gara nel 2021 sulle nevi di Cortina D’Ampezzo, bronzo nella stagione scorsa a livello iridato a Saalbach (Austria).

La sciatrice si è fatta male durante una sessione di allenamento di slalom gigante a St. Michael, dove stava rifinendo la preparazione in vista del fine settimana sloveno. La federazione austriaca ha comunicato l’esito degli accertamenti medici e si tratta di frattura della testa della tibia destra, associata a una lesione del menisco e del legamento collaterale mediale.

Liensberger, visitata presso la clinica Hochrum di Innsbruck, subirà un intervento chirurgico previsto in serata. Per la 28enne nativa di Feldkirch, dunque, è arrivata la chiusura anticipata del cammino in quest’annata agonistica e soprattutto deve dire addio ai sogni di gloria nelle Olimpiadi di Milano Cortina, ricordando l’argento a Cinque Cerchi tra i pali stretti nel 2022 a Pechino.