Sci alpino, il superG cancellato a Zauchensee sarà recuperato a Soldeu

Arrivano novità per quanto riguarda il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Nel corso del fine settimana scorso, infatti, com’è ben noto è stato cancellato il superG di Altenmarkt/Zauchensee per colpa del maltempo che ha imperversato sulla località austriaca.

La FIS non ha atteso troppo tempo e ha già ricollocato nel calendario la prova veloce depennata dal calendario. Il superG, infatti, sarà recuperato dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina e lo farà nel fine settimana di Soldeu (Andorra) di fine febbraio.

Come si svilupperà, quindi, il weekend sulle nevi andorrane? Si inizierà nella giornata di mercoledì 25 febbraio con la prima prova della discesa, con la replica che andrà in scena nella giornata successiva. A partire da venerdì 27 febbraio, quindi, si inizierà a fare sul serio.

Alle ore 10.15 si inizierà con la discesa sulle nevi di Soldeu, quindi sabato 28 febbraio si tornerà in azione per il superG cancellato a Zauchensee (l’orario sarà ancora da stabilire), mentre domenica primo marzo si chiuderà il fine settimana con il secondo superG alle ore 10.15.