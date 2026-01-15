Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Wengen: tabù Lauberhorn, mai una vittoria

Dominik Paris ci riprova. L’altoatesino, infatti, è ai nastri di partenza del fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sullo splendido scenario del Lauberhorn il nostro alfiere ha gareggiato per oltre 15 anni, ma non ha mai vinto, conquistando solo qualche podio nelle ultime edizioni. Andiamo a ricordare tutti i suoi precedenti sulla meravigliosa pista elvetica. L’esordio assoluto del nativo di Merano a Wengen arriva il 16 gennaio 2009 nella super combinata chiusa in 36a posizione. Il successo va allo svizzero Carlo Janka davanti a Peter Fill e allo svizzero Silvan Zurbriggen. Nella giornata successiva del 17 gennaio 2009 l’altoatesino esordisce in discesa sul Lauberhorn con un 42° posto nella gara vinta dal padrone di casa Didier Defago davanti agli statunitensi Bode Miller e Marco Sullivan. Nell’edizione successiva, il 15 gennaio 2010, arriva un 14° posto nella super combinata vinta da Bode Miller davanti a Carlo Janka e Silvan Zurbriggen. Nella giornata successiva, il 16 gennaio 2010, vede “Domme” chiude al 22° posto nella discesa vinta dal solito Carlo Janka davanti al canadese Manuel Osborne-Paradis ed a Marco Buechel.

Passiamo al 14 gennaio 2011 con Dominik Paris che non conclude la super combinata vinta poi dal croato Ivica Kostelic, davanti a Carlo Janka ed al norvegese Aksel Lund Svindal. Il 15 gennaio 2011, invece, l’azzurro centra la 25a posizione nella discesa vinta dall’austriaco Klaus Kroell davanti a Didier Cuche e Carlo Janka. Salto in avanti fino al 13 gennaio 2012 con un ottavo posto nella super combinata a 1.23 da Ivica Kostelic davanti al padrone di casa Beat Feuz e Bode Miller. Il 14 gennaio 2012, invece, arriva un 13° posto nella discesa vinta da Beat Feuz davanti all’austriaco Hannes Reichelt ed al nostro Christof Innerhofer.

Ancora una super combinata il 18 gennaio 2013 con il classe 1989 che migliora ancora e si piazza in sesta posizione nella gara vinta da Alexis Pinturault davanti a Ivica Kostelic ed all’immancabile Carlo Janka. Nella discesa del 19 gennaio 2013, invece, trionfo di Christof Innerhofer davanti a Klaus Kroell e Hannes Reichelt, con Dominik Paris che si ferma in 11a posizione. Passiamo al 17 gennaio 2014 con una 15a posizione nella super combinata vinta da Ted Ligety davanti ad Alexis Pinturault e al croato Natko Zrncic-Dim. Il 18 gennaio 2014, invece, arriva una 26a posizione nella discesa vinta dallo svizzero Patrick Kueng davanti a Hannes Reichelt e Aksel Lund Svindal. Dopo un 25° posto nella combinata alpina del 16 gennaio 2015 e un 19° posto nella discesa del 17 gennaio 2015, il nostro portacolori si avvicina al podio con il quinto posto nella combinata del 15 gennaio 2016 vinta da Kjetil Jansrud davanti a Svindal ed al francese Adrien Theaux, quindi quarta posizione nella discesa del 16 gennaio 2016 vinta da Svindal davanti a Hannes Reichelt e Klaus Kroell. Il 13 gennaio 2017 ancora una combinata chiusa in 27a posizione, quindi il 12 gennaio 2018 arriva una quinta posizione sempre in combinata vinta dal francese Victor Muffat-Jeandet davanti al russo Pavel Trikhichev ed al nostro Peter Fill. Il 13 gennaio 2018, infine, ottava posizione nella discesa vinta da Beat Feuz davanti a Svindal e Matthias Mayer.

Salto in avanti fino al 18 gennaio 2019 con una combina non conclusa da “Domme”, mentre il 19 gennaio 2019 centra l’11a posizione nella discesa vinta da Vincent Kriechmayr davanti a Beat Feuz e Aleksander Aamodt Kilde. Il 17 gennaio 2020 Paris conclude 12° nella combinata quindi, finalmente, conquista il primo podio in carriera sul Lauberhorn con il secondo posto nella discesa del 18 gennaio 2020 vinta da Beat Feuz, quindi terza posizione per il tedesco Thomas Dressen. Passiamo al 13 gennai0 2022 con un settimo posto nel superG vinto da Marco Odermatt davanti ad Aleksander Aamodt Kilde e Matthias Mayer, quindi il 14 gennaio 2022 arriva un nono posto nella discesa vinta da Kilde davanti a Odermatt e Feuz. Il 15 gennaio 2022, infine, arriva un nuovo podio, con la terza posizione nella discesa vinta da Vincent Kriechmayr davanti al solito Beat Feuz. Dominik Paris chiude in quinta posizione il superG del 13 gennaio 2023 vinto da Kilde davanti a Stefan Rogentin e Marco Odermatt, quindi il 14 gennaio 2023 arriva un nono posto nella discesa vinta ancora una volta da Kilde davanti a Odermatt e Mattia Casse.

Arriviamo alle ultime edizioni. L’11 gennaio 2024 il nostro portacolori centra il quinto posto nella discesa vinta da Odermatt davanti a Cyprien Sarrazin e l’immancabile Kilde. Il 12 gennaio 2024 il nativo di Merano sfiora il podio con il quarto posto nel superG vinto da Cyprien Sarrazin davanti ai soliti Odermatt e Kilde. Nella discesa del 13 gennaio 2024, infine, “Domme” centra il gradino più basso del podio alle spalle di Odermatt e Sarrazin. Arriviamo a 12 mesi fa. Nel superG del 17 gennaio 2025 l’azzurro è quinto nella gara vinta da Franjo von Allmen davanti a Kriechmayr e Rogentin, mentre nella discesa del 18 gennaio 2025 centra il quarto posto nella gara vinta da Odermatt davanti a von Allmen e Miha Hrobat.