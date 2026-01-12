Sci AlpinismoSport Invernali
Sci Alpinismo, i convocati dell’Italia per la seconda tappa di CdM a Courchevel
Dopo più di un mese, la Coppa del Mondo di Sci Alpinismo 2025-2026 è pronta a vivere la seconda tappa della sua stagione. A Courchevel (Francia) si terrà infatti il nuovo appuntamento dopo quello di Solitude, negli Stati Uniti d’America. L’Italia, dopo l’ottima partenza, è pronta a recitare anche sulle nevi francesi un ruolo da protagonista.
La tappa transalpina si aprirà giovedì 15 gennaio con la gara sprint, seguita venerdì 16 dal primo vertical dell’inverno. La squadra italiana cerca, come detto, nuovi risultati di prestigio, dopo la seconda posizione nella staffetta mista ed i due podi nella sprint femminile della tappa di apertura (Katia Mascherona e Giulia Murada).
Il direttore tecnico Fabio Meraldi, ha reso note nelle ultime ore le convocazioni per la prossima tappa di Coppa del Mondo (Courchevel). Questi i dodici atleti che prenderanno parte alle due prove: Alba De Silvestro, Noemi Junod, Giulia Murada, Michele Boscacci, Matteo Sostizzo, Hermann Debertolis, Nicolò Ernesto Canclini, Alex Oberbacher, Katia Mascherona, Rocco Baldini, Erik Canovi e Luca Tomasoni.