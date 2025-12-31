Scacchi: definiti ufficialmente i partecipanti al Torneo dei Candidati 2026

Sono stati definiti i partecipanti al Torneo dei Candidati 2026 per quanto riguarda la sezione Open e quella femminile, che definiranno gli sfidanti per i rispettivi match legati al Campionato del Mondo. Andiamo con ordine, ricordando che la manifestazione si terrà a Pegeia (Peyia), Cipro, vicino Pafo (Paphos), dal 28 marzo al 16 aprile.

Per quanto riguarda l’Open, prima dei Mondiali rapid e blitz erano sicuri sette posti. Dal FIDE Circuit 2024 era arrivato Fabiano Caruana (in pratica, l’italoamericano era risultato il primo qualificato). Dal Grand Swiss 2025 erano entrati l’olandese Anish Giri e il tedesco Matthias Bluebaum, mentre dalla World Cup (giocata a Goa) ce l’avevano fatta l’uzbeko Javokhir Sindarov, il cinese Wei Yi e il russo (sotto bandiera FIDE) Andrey Esipenko. Dalla miglior media rating ELO tra agosto 2025 e gennaio 2026 emerge l’altro americano Hikaru Nakamura, infine è diventato ufficiale con i Mondiali rapid e blitz il posto a Praggnanandhaa Rameshbabu tramite il FIDE Circuit 2025. Per la prima volta, insomma, non c’è il posto riservato allo sfidante della precedente sfida iridata (in questo caso Ding Liren, che dopo il match con Gukesh è semplicemente quasi sparito nel nulla).

In campo femminile, invece, dal Women Grand Prix 2024-2025 ci sono la cinese Zhu Jiner e la russa (sotto bandiera FIDE) Aleksandra Goryachkina. Dalla World Cup 2025 femminile (giocata a Batumi), invece, sono dentro le indiane Divya Deshmukh, l’indiana Humpy Koneru e la cinese Tan Zhongyi. Per quanto riguarda, invece, il Grand Swiss, entrano l’indiana Vaishali Rameshbabu e l’altra russa Kateryna Lagno. Infine, con i Mondiali blitz si è assicurata la qualificazione la kazaka Bibisara Assaubayeva per effetto della classifica degli eventi FIDE femminili 2024-2025 in relazione alle giocatrici non ancora qualificate.

Per quanto riguarda i match mondiali, questi ancora non hanno ovviamente una sede. Il vincitore della competizione Open sfiderà Gukesh, con l’indiano che difenderà il titolo conquistato nel 2024 con l’aura di più giovane in grado di riuscire nell’impresa. Chi, invece, vincerà nella sezione femminile avrà il diritto di sfidare Ju Wenjun: la cinese è ininterrottamente sul tetto del mondo dal 2018.