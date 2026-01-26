Roland Fischnaller da record: settima Olimpiade a 45 anni! Meglio di lui solo dei miti delle edizioni estive

Roland Fischnaller sarà uno dei personaggi principali della spedizione italiana che si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il veterano di lungo corso della squadra azzurra di snowboard alpino ha ottenuto a suon di risultati la convocazione per la sua settima edizione olimpica ed è pronto a stabilire un record storico.

Il 45enne altoatesino (atleta più anziano dell’intera delegazione italiana a Milano Cortina 2026), prendendo parte al gigante parallelo di domenica 8 febbraio a Livigno, diventerà infatti ufficialmente il primo azzurro di sempre a gareggiare in sette rassegne a cinque cerchi invernali. “Capitan Fisch” si porterà in scia ad un quartetto capace di raggiungere quota otto Olimpiadi estive.

Davanti a Fischnaller ci sono solamente i fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo nell’equitazione (1948/1976), Giovanni Pellielo nel tiro a volo (sette edizioni consecutive dal 1992 al 2016, poi l’ottavo gettone a Parigi 2024) e Josefa Idem nella canoa, che difese però i colori della Germania Ovest a Los Angeles 1984 e Seul 1988 prima di collezionare sei partecipazioni olimpiche di fila con l’Italia dal 1992 al 2012.