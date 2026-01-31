Roberta Melesi sfiora il podio a Crans Montana: squillo tardivo, non sarà alle Olimpiadi

Roberta Melesi ha accarezzato il podio nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. Scesa con il pettorale numero 2, la 29enne ha pennellato delle ottime linee e si è portata al comando con il tempo di 1:17.76, riuscendo a tenersi alle spalle diverse big fino alla discesa di Sofia Goggia.

La fuoriclasse bergamasca (numero 13) si è issata al comando con 24 centesimi di margine sulla connazionale, poi le due azzurre sono state sorprese dalla svizzera Malorie Blanc, che con il numero 17 è riuscita a mettere la testa davanti al pettorale rosso di specialità per 18 centesimi. Si pensava che Roberta Melesi riuscisse a conservare la terza piazza, ma è poi stata beffata dalla statunitense Breezy Johnson, che con il numero 29 è riuscita a precederla di sei centesimi e l’ha tirata giù dal podio.

Si tratta del miglior risultato della carriera per la lombarda nel massimo circuito internazionale itinerante: prima di stamattina era entrata in top-10 soltanto in un’occasione (sesta nel superG di Altenmarkt il 14 gennaio 2024) e in questa stagione non era andata oltre la tredicesima piazza nel superG della Val d’Isere e l’undicesima posizione nel superG di Tarvisio. Lo stato di forma è indubbiamente eccellente, ma l’azzurra non parteciperà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le convocazioni sono state diramate lunedì pomeriggio e il riscontro odierno non ha nei fatti alcuna valenza per una chiamata ai Giochi. I nomi per le discipline veloci sono ormai definiti e non c’è spazio di inserimento per Roberta Melesi. In discesa libera si cimenteranno Sofia Goggia (quest’anno terza a St. Moritz, già Campionessa Olimpica a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022), Nicol Delago (vincitrice a Tarvisio), Laura Pirovano (quarta a Zauchensee, quinta in Val d’Isere, sesta e ottava a St. Moritz, sesta a Tarvisio) e Federica Brignone (al rientro in gruppo dopo l’infortunio).

In superG ci sarà spazio per Goggia (vincitrice in Val d’Isere, seconda oggi e terza a St. Moritz), Elena Curtoni (quarta in Francia e sesta in Svizzera), Federica Brignone (rientrata oggi in superG) e Laura Pirovano (oggi ha accarezzato la vittoria prima di saltare la penultima porta, in questa stagione ottava sulle nevi elvetiche e 17ma in terra transalpina).