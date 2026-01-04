Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Riscossa azzurra nello slalom femminile: 5 azzurre qualificate, la Coppa Europa non era stata un caso
Nella prima manche dello slalom speciale femminile di Kranjska Gora sono cinque le azzurre rientrate tra le 30, capaci di qualificarsi per la seconda run: settima Lara Della Mea, 13ma Martina Peterlini, 20ma Giulia Valleriani, 27ma Beatrice Sola e 30ma Emilia Mondinelli.
Trovano riscontro, dunque, i risultati di Coppa Europa, con le azzurre che dominano nella classifica di specialità: Giulia Valleriani è prima, con Alice Pazzaglia terza, Beatrice Sola settima, Ambra Pomarè 14ma, e Laura Steinmair ed Emilia Mondinelli risultano appaiate in 21ma posizione.
In tre slalom disputati finora in stagione, Giulia Valleriani ha vinto il 7 dicembre a Mayrhofen / Hippach, in Austria, poi un paio di settimane dopo nei due slalom del 19 e 20 dicembre, della Valle Aurina / Ahrntal, in Italia, si è posizionata, rispettivamente, quarta e terza.
Un podio anche per Beatrice Sola, terza nel primo slalom della Valle Aurina (è stata nona a Mayrhofen), mentre è molto costante anche Alice Pazzaglia, la quale non è ancora salita sul podio ma ha ottenuto un quarto, un quinto ed un sesto posto. Top ten in Austria anche per Ambra Pomarè, settima.