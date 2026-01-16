Quanti soldi guadagna Giovanni Franzoni con la vittoria a Wengen? Montepremi sfizioso. E il jackpot di Kitzbuehel…

Giovanni Franzoni ricorderà per sempre la giornata di oggi: venerdì 16 gennaio 2026, la data della sua prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il 24enne ha trionfato nel superG di Wengen, sciorinando una tecnica cristallina e risultando impeccabile sull’iconica pista del Lauberhorn: in una delle località simbolo del Circo Bianco, l’azzurro ha offerto una gara magistrale con il pettorale numero 1 e ha messo in fila tutti gli avversari.

Dopo il terzo posto conquistato lo scorso 19 dicembre nel superG della Val Gardena, l’azzurro ha alzato l’asticella sulle nevi svizzere e ha fatto centro a tre settimane di distanza dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista il prossimo 6 febbraio. Il risultato odierno ha un peso specifico enorme dal punta di vista agonistico perché è stata conseguito sulla stessa pista dove tre anni fa si infortunò gravemente, vedendosi costretto a un’operazione chirurgica.

Il sigillo in terra elvetica non è significativo soltanto sotto il profilo sportivo, ma va evidenziato anche un interessante risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Giovanni Franzoni con la vittoria nel superG di Wengen? Il montepremi è molto interessante, visto che stiamo parlando di 54.709 euro (da quest’anno non si paga più con i franchi svizzeri, dunque non c’è bisogno di effettuare conversione). Si tratta del riconoscimento standard per un successo in Coppa del Mondo, eccezion fatta per i 101.000 euro che verranno messi in palio settimana prossima a Kitzbuehel: per discesa libera, superG e slalom in Austria viene riconosciuto un super jackpot.

Giovanni Franzoni si è issato al tredicesimo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale: nel corso di questa stagione ha messo da parte 83.519 euro e ha scavalcato Alex Vinatzer (63.148 euro), risultando il miglior italiano in graduatoria. La top-10, chiusa dall’austriaco Vincent Kriechmayr con 99.000 euro, non è così distante. Al comando svetta ovviamente lo svizzero Marco Odermatt con 429.522 euro, ampiamente davanti all’austriaco Marco Schwarz (162.613 euro) e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (155.686 euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA GIOVANNI FRANZONI CON LA VITTORIA A WENGEN?

54.709 euro