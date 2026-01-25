Seguici su
Quando torna in gara Giovanni Franzoni? L’ultimo impegno prima delle Olimpiadi

Franzoni / Lapresse

Giovanni Franzoni ha confezionato una settimana semplicemente memorabile ed è balzato prepotentemente agli onori della cronaca sportiva: da grande promessa dello sci alpino italiano a splendida realtà del movimento tricolore, tra l’altro con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ormai dietro l’angolo. Il 24enne ha vinto il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel, nel mezzo è salito anche sul terzo gradino del podio nella discesa libera di Wengen.

La Lauberhorn (la pista più lunga del Circo Bianco) e la Streif (la ribattezzata Università) sono i tracciati più difficili del panorama mondiale insieme alla Stelvio di Bormio, dove tra l’altro si disputeranno le gare maschili ai Giochi: riuscire a fare risultato in maniera così brillante certifica le qualità tecniche e le doti agonistiche del bresciano, che sembra avere di fronte a sé un futuro davvero radioso. Il suo nome ha fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati e cresce l’attesa per rivederlo sulla neve.

Quando tornerà in gara Giovanni Franzoni? L’appuntamento è per domenica 1° febbraio (ore 11.00), quando a Crans Montana (Svizzera) si disputerà una discesa libera. Un impegno agonistico ad appena sei giorni dalla discesa che metterà in palio le prime medaglie in assoluto alle Olimpiadi: sabato 7 febbraio (ore 11.30) si disputerà l’attesissimo evento in Valtellina, dove il nostro portacolori sarà inevitabilmente tra i grandi favoriti della vigilia.

Alla gara di Crans Montana ci si avvicinerà con due prove cronometrate, in programma venerdì 30 e sabato 31 gennaio (rispettivamente alle ore 12.00 e alle ore 09.00). Prima della trasferta in Svizzera, la Coppa del Mondo proporrà due gare in discipline tecniche a Schladming (Austria), ma Giovanni Franzoni non prenderà parte al gigante e allo slalom del 27-28 gennaio.

QUANDO TORNA IN GARA GIOVANNI FRANZONI?

Domenica 1° febbraio (ore 11.00) per la discesa libera di Crans Montana (Svizzera). La gara sarà preceduta da due prove cronometrate: venerdì 30 gennaio (ore 12.00) e sabato 31 gennaio (ore 09.00).

