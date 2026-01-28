Presentazione Coppa Italia delle Regioni 2026: streaming in diretta

Alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026 “Sulle strade di Coppi e Bartali – Il ciclismo professionistico 2026”. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in videocollegamento, e Roberto Pella, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico. Dialogo con i campioni Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser (videocollegamento), Vincenzo Nibali, Giuseppe Saronni. Moderano Giada Borgato e Alessandro Fabretti.