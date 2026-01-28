Nicol Delago miglior azzurra in prova a Crans Montana. Goggia e Brignone non spingono

Si è alzato il sipario sull’ultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi a Crans Montana è andata in scena la prima prova cronometrata ed il miglior tempo è stato quello dell’austriaca Nina Ortlieb, che ha preceduto di 10 centesimi la connazionale Ariane Raedler.

Terza posizione per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.56) davanti alla compagna di squadra Emma Aicher (+0.71), che ha comunque saltato una porta lungo il tracciato. Quinta l’americana Breezy Johnson (+0.77) davanti ad un trittico di atlete, tutte con un salto di porta: sesta la ceca Ester Ledecka (+0.84), poi Nicol Delago (+0.93), che si conferma la migliore tra le azzurre, ed infine la francese Laura Gauche (+1.00).

A completare la Top-10 ci sono la svizzera Malorie Blanc (+1.09) davanti all’americana Allison Mollin (+1.14). Undicesima Lindsey Vonn (+1.15), che non ha spinto in questa prima prova ma è chiaramente la favorita per la gara.

Sedicesima posizione per Laura Pirovano (+1.36) proprio davanti a Sofia Goggia (+1.47), che ha decisamente alzato il piede nel finale, accusando quasi un secondo da Ortlieb nel penultimo intermedio. Ventesima Nadia Delago (+1.65) e ventottesima Elena Curtoni (+1.99).

C’era sicuramente attesa per vedere in azione Federica Brignone, alla sua prima discesa dopo il ritorno dall’infortunio. La valdostana è partita con il pettorale numero uno ed è stata sicuramente molto guardinga, chiudendo al 33° posto a 2.38 dalla vetta. Più indietro altre azzurre: Asia Zenere (41ma, +3.00) e Roberta Melesi (42ma, +3.09).