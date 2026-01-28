Novak Djokovic ammette: “Ero già sulla strada di casa”

“Stavo tornando a casa. Guarisci bene amico mio“. Con queste parole Novak Djokovic ha commentato il ritiro di Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis nel post pubblicato da poco su X. Un concetto che non si discosta da quanto affermato in conferenza stampa.

Sull’infortunio dell’azzurro: “Onestamente, la prima volta che l’ho visto un po’ in difficoltà è stato nel terzo gioco del terzo set, quando gli ho strappato il servizio. Ma ho parlato con alcuni membri del suo team, il mio ex agente, Edoardo, e mi ha detto che si lamentava già all’inizio del secondo set, ma non ho avuto la sensazione che nel secondo set la situazione stesse influenzando molto il suo gioco, anzi probabilmente è peggiorata, ed è quello che è successo“.

Sul prossimo avversario in semifinale, che uscirà dal match Sinner-Shelton: “Ho giocato contro Ben solo una volta in semifinale agli US Open anni fa, quindi, sai, spero che se avremo la possibilità di giocare, potremo fare un buon incontro. Se giocassi contro Jannik, credo che avrò perso contro di lui quattro o cinque volte di fila, quindi sta giocando ad un livello molto alto in questo momento, insieme a Carlos. Sono i due migliori giocatori al mondo. Voglio dire, è il favorito in assoluto, ma non si sa mai. Spero di poter dare il massimo in quel caso, perché è quello che servirà almeno per avere una possibilità. Oggi non stavo giocando al meglio, quindi dovrò cambiare le cose“.

Anche il serbo ha avuto problemi quest’oggi: “Avevo una vescica che doveva essere controllata e fasciata di nuovo. È quello che ho fatto nell’ultima partita ed anche adesso. Questa è la mia preoccupazione più grande, a dire il vero. Non ho altri problemi seri. Si hanno sempre piccoli problemi fisici, almeno per me, ogni singolo giorno, ma problemi seri no. Per fortuna questo non rappresenta ancora una sfida per me ed un ostacolo per poter giocare e muovermi come voglio“.

