Nicol Delago brilla in prova a Tarvisio: “Contenta del feeling. Io e Nadia siamo maturate”

Nicol Delago ha firmato il miglior tempo assoluto nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa libera di Tarvisio, valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Segnali incoraggianti dunque per la trentenne gardenese sulla “Di Prampero” in vista delle gare del weekend, avendo preceduto nel training odierno tre atlete (tra cui la sorella Nadia) che hanno saltato almeno una porta.

“Oggi sono davvero contenta del feeling che ho avuto e delle sensazioni dopo le due prove. Con Nadia viviamo intensamente le situazioni, sia in positivo che in negativo: nell’ultimo periodo abbiamo imparato tanto, siamo maturate, abbiamo fatto un bel lavoro anche con i materiali e siamo contente. Sono serena, domani cercherò di mettere tutto in pratica e di fare una bella gara“, il commento di Nicol ai microfoni della FISI.

Buoni riscontri anche per Laura Pirovano, nona oggi in prova (ma sesta escludendo chi ha saltato almeno una porta) e pronta a mettere nel mirino il tanto agognato primo podio della carriera nel Circo Bianco: “È una pista nuova ed è sempre bello affrontarla: in queste due prime prove mi sono divertita. Ci sono salti, forse non è troppo tecnica ma spero di divertirmi altrettanto in gara. Domani devo crescere molto in scorrevolezza e morbidezza, ogni spigolo di troppo si paga caro e spero di riuscire ad interpretarla nella maniera giusta senza essere troppo aggressiva. Sono arrivata spesso a ridosso del podio, ma mi dico che è meglio essere quarta che ventesima: guardo il positivo, sto sciando bene e sto bene, cosa non scontata in questo sport, e proprio per questo come può mancarmi il sorriso?“.