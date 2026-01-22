Lukas Hofer intramontabile: “Il podio che mi mancava in 16 anni”

Una giornata indimenticabile per Lukas Hofer. L’azzurro ha infatti centrato il terzo posto in occasione della Short individual maschile, segmento che ha inaugurato la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon in scena queto weekend a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Gara a dir poco pazzesca quella del trentasettenne di San Lorenzo di Sebato, di nuovo sul podio dopo praticamente quattro anni dall’ultima volta, ovvero nella sprint di Kontiolhati, a marzo 2022.

Ma c’è un dato ancora più importante che riguarda il nostro portacolori, nella gara odierna impeccabile al poligono nelle quattro sessioni: quello di oggi è infatti il primo piazzamento in top 3 in una prova individuale, standard o o short non fa differenza.

E proprio su questo punto che si è concentrato Hofer una volta intercettato in zona mista dai microfoni federali: “Una gara che è andata più che bene – ha detto l’atleta – sono riuscito a tenere alta la concentrazione al tiro e sono davvero più che contento. E’ il mio primo podio in una individuale, quello che mi mancava in 16 anni di Coppa del Mondo ed è la cosa più preziosa di tutto il resto”.

Ricordiamo che Hofer ha condiviso il podio con i transalpini Eric Perrot ed Emilien Jacquelin, rispettivamente primo e secondo. Un ultimo poligono nefasto ha invece rallentato la corsa di Tommaso Giacomel che, infatti, si è dovuto accontentare della decima moneta.