LIVE Paolini-Sasnovich 6-1, 5-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra vede lo striscione del traguardo

15-30 Paolini rimane distante dalla palla e perde il controllo del dritto

Seconda

0-30 Sul nastro il rovescio lungolinea in uscita dal servizio. Trentacinquesimo gratuito di Sasnovich

0-15 In corridoio il rovescio incrociato della bielorussa.

5-1 Gioco Paolini: Sasnovich perde il controllo del rovescio.

40-15 In rete il rovescio della bielorussa.

30-15 Paolini gestisce bene la risposta di Sasnovich e trova un grande angolo con il rovescio dal centro su cui la bielorussa mette in rete il passante

15-15 Sasnovich lascia andare il braccio e trova prima un buon rovescio lungolinea e poi un dritto incrociato vincente.

15-0 Atterra all’incrocio delle righe il dritto in corsa di Paolini sulla risposta corta della bielorussa.

4-1 Break Paolini: lungo il dritto in avanzamento di Sasnovich. Game oltremodo disastroso per la bielorussa.

Seconda

0-40 Paolini aggredisce con la risposta di dritto, Sasnovich stecca il dritto in uscita dal servizio

Seconda

0-30 Doppio fallo

0-15 Doppio fallo, il secondo del match

3-1 Gioco Paolini: lunga la risposta della bielorussa.

40-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee

30-0 Bene in spinta Paolini che forza l’errore dell’avversaria.

15-0 Sasnovich perde il controllo del rovescio

2-1 Break Paolini: l’azzurra accelera con il dritto inside-in, lungo il back difensivo della bielorussa.

Seconda

40-A Scappa il rovescio della bielorussa che vanifica un’ottima prima al centro

40-40 Sasnovich perde il controllo del dritto

40-30 Lungo il dritto di Paolini al termine dello scambio più lungo della partita.

Seconda

30-30 Decolla il rovescio in uscita dal servizio di Sasnovich

30-15 Brutta risposta di rovescio di Paolini

15-15 Sulla riga la volee alta della bielorussa, che non ha colpito bene ed ha rischiato di sbagliare a campo aperto.

0-15 Errore di rovescio per Sasnovich.

1-1 Gioco Paolini: servizio e dritto dell’azzurra che rimonta con autorità da 0-30

40-30 ACEEEEEEEEEEEEEEEE

30-30 Decolla il back di Sasnovich con la palla che atterra abbondantemente oltre la riga di fondo campo.

15-30 Seconda carica al centro per Paolini che poi lavora con margine il rovescio. Sbaglia in rete Sasnovich.

Seconda

0-30 Bruttissima volee di rovescio di Paolini, che vanifica un buon attacco di rovescio.

0-15 Sasnovich smista bene il gioco, facendo muovere l’avversaria e portandola all’errore.

Al servizio Jasmine Paolini

Sasnovich ha già commesso 20 errori gratuiti

0-1 Gioco Sasnovich: atterra in corridoio il rovescio della bielorussa, che annulla una palla break e parte bene nel secondo set.

A-40 Prima al centro vincente.

40-40 Bello il rovescio lungolinea di Sasnovich, che cerca bene la palla con le gambe. In precedenza coraggiosa la bielorussa, che ha trovato la riga con la seconda.

Seconda

40-A Paolini accelera con la risposta di dritto, non controlla il colpo successivo Sasnovich.

Seconda

40-40 Si ferma sotto il nastro il dritto in avanzamento della bielorussa.

A-40 Splendido rovescio lungolinea di Sasnovich che esce benissimo dallo scambio centrale

Seconda

40-40 Sasnovich è lenta in uscita dal servizio e spedisce in corridoio il dritto in corsa.

Seconda

40-30 Non rientra a sufficienza il dritto di Paolini

30-30 Prima ad uscire e schiaffo al volo dalla parte opposta.

15-30 Paolini accelera con il rovescio e gioca un passante basso ed al corpo, su cui Sasnovich non controlla la volee.

15-15 In rete il rovescio lungolinea di Sasnovich, che aveva provato ad uscire dallo scambio

15-0 Servizio ad uscire e dritto in contropiede.

Palle nuove

Al servizio Aliaksandra Sasnovich

SECONDO SET

6-1 Gioco e primo set Paolini: Sasnovich stecca lo smash, dopo due ottime accelerazioni di rovescio.

40-0 In rete la risposta di dritto di Sasnovich.

30-0 Ancora un servizio vincente, questa volta ad uscire.

15-0 Prima al centro vincente.

5-1 Gioco Sasnovich: buona volee lungolinea della bielorussa che aveva attaccato in controtempo.

40-15 Ottima prima della bielorussa.

30-15 Sasnovich accelera con il rovescio in avanzamento.

15-15 Lunga la risposta di Paolini

0-15 Corto l’attacco di Sasnovich, Paolini passa con il rovescio incrociato

5-0 Gioco Paolini: splendido dritto in contro balzo dell’italiana con il colpo in uscita dal servizio.

40-30 Largo il rovescio della bielorussa, che aveva cercato il vincente con il lungolinea.

30-30 Lungo di metri il dritto di Sasnovich. Ringrazia Paolini.

15-30 Brutta volee giocata da Paolini, che prende bene la rete con il dritto incrociato in contropiede ma spedisce la palla in corridoio con il colpo al volo.

15-15 In rete il rovescio in uscita dal servizio di Paolini

15-0 Lunga la risposta di rovescio di Sasnovich.

4-0 Break Paolini: Sasnovich carica bene il kick ad uscire, ma la toscana impatta bene il rovescio, trova gli ultimi centimetri di campo ed obbliga la bielorussa all’errore.

Seconda

40-A Paolini rallenta con il rovescio incrociato e poi accelera con il lungolinea. Stecca il dritto Sasnovich

40-40 Lungo il dritto in corsa di Paolini, che aveva provato ad alzare la traiettoria per non perdere campo.

Seconda

30-40 Splendido rovescio in uscita dal servizio di Sasnovich che impatta bene il contropiede e sorprende Paolini, che non è riuscita ad aggredire la risposta.

Seconda

15-40 Sasnovich colpisce malissimo il rovescio con la palla che arriva a malapena in rete.

Seconda

15-30 Ace! Servizio perfetto alla T

0-30 In rete il rovescio in avanzamento della bielorussa.

0-15 Largo il dritto in uscita dal servizio di Sasnovich. Decimo errore gratuito per la bielorussa in poco più di 3 game

3-0 Gioco Paolini: aceeeeeeeeeeeeeeeee

40-0 Sasnovich affossa a metà rete il rovescio incrociato

30-0 Prima al centro e dritto lungolinea a chiudere

15-0 Profondo il dritto di Paolini, stecca Sasnovich

2-0 Break Paolini: braccio di ferro sulla diagonale sinistra, la bielorussa non contiene ed è costretta a sbagliare con il rovescio.

15-40 Doppio fallo, il primo del match

Seconda

15-30 Scappa in lunghezza il dritto di Sasnovich

15-15 Errore in rete della bielorussa

15-0 Lungo il rovescio di Paolini. L’azzurra deve ancora trovare le giuste misure in quest’avvio di match

Al servizio Aliaksandra Sasnovich

1-0 Gioco Paolini: arriva il primo vincente della partita e porta la firma della toscana, che va a segno con il dritto inside-in. In precedenza l’azzurra aveva gestito un’ottima risposta di Sasnovich.

A-40 Altro errore con il rovescio per la bielorussa. Partenza molto contratta per entrambe

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Sasnovich, messa in difficoltà dalla grande profondità trovata dai colpi dell’azzurra.

30-40 Lungo il rovescio dal centro di Paolini

Seconda

30-30 Paolini strappa il movimento con il dritto

30-15 Lunga la risposta di rovescio della bielorussa.

15-15 Paolini spinge con il rovescio in uscita dal servizio, non contiene Sasnovich

0-15 Paolini perde il controllo del rovescio

Al servizio Jasmine Paolini

PRIMO SET

1.44 Termina il warm-up.

1.41 Viene riaperto il tetto sulla Rod Laver Arena, dopo che era stato chiuso per dare vita alla scenografia di presentazione delle giocatrici.

1.39 Inizia il riscaldamento pre-match

1.38 Le due giocatrici si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.

1.37 Entrano in campo le due giocatrici

1.34 Il miglior risultato di Paolini agli Australian Open è il quarto turno raggiunto nel 2024, quando sconfisse Shnaider, Maria e Blinkova prima di arrendersi a Kalinskaya.

1.31 Tra le due c’è un solo precedente, risalente al 2020 quando la bielorussa si imposte 6-0, 6-2 negli ottavi del WTA di Palermo.

1.28 Nelle qualificazioni Sasnovich ha sconfitto la giovanissima Ksenia Efremova (6-3, 6-1), Kathina von Deichmann (6-3, 7-6) e Daria Snigur (6-2, 0-6, 6-2).

1.25 Dall’altra parte della rete ci sarà la numero 102 della classifica mondiale. Sasnovich vanta un best ranking alla posizione 29 della classifica WTA, raggiunta nel settembre del 2022. A 31 anni la bielorussa è scesa leggermente di classifica, ma sulla partita secca resta un’avversaria potenzialmente pericolosa.

1.22 Per Paolini questi Australian Open rappresentano una buona occasione per scalare la classifica. A Melbourne Park la toscana difende il terzo turno della passata stagione, quando fu battuta da Elina Svitolina, e può provare ad incamerare tanti punti per consolidarsi tra le migliori giocatrici del mondo.

1.19 La numero 7 del ranking WTA si è arresa all’esordio contro Belinda Bencic, 6-4, 6-3 in un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco, per poi riscattarsi con una vittoria netta su Leolia Jeanjan, battuta 6-2, 6-3 in un’ora e ventitre minuti.

1.16 La stagione di Paolini è iniziata nella United Cup, dove ha rappresentato l’Italia insieme a Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Sara Errani. La toscana è scesa in campo sia contro la Svizzera che contro la Francia nei due singolari femminili.

1.13 La numero 1 d’Italia fa il suo esordio nel primo Slam dell’anno contro la qualificata bielorussa.

1.10 Buona notte amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Aliaksandra Sasnovich.

