LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, partita valevole per il Kooyong Classic 2026. La classica esibizione australiana è la sede dell’esordio stagionale del romano: l’azzurro partecipa a quest’evento che si svolge a Melbourne nella settimana antecedente al primo Slam dell’anno.

Subito un test importante per capire il livello e la condizione di forma di Berrettini. Nella prima uscita dell’anno il tennista italiano affronterà Tien, una delle grandi sorprese della scorsa stagione. Il giovane americano lo scorso anno si mise in mostra a partire proprio dagli Australian Open, dove vinse una partita epica contro Daniil Medvedev, finalista uscente del torneo, terminata solamente al tie-break del quinto set.

La stagione del ventenne americano è iniziata molto presto: dopo aver vinto il 250 di Metz ad inizio novembre, lo statunitense è rimasto lontano dai campi poco più di un mese prima di prendere parte alle Next Gen Finals di Jeddah. Nel torneo aperto ai migliori 8 giovani del circuito Tien ha conquistato la vittoria finale nonostante la sconfitta all’esordio contro Jodar, talentino spagnolo. Dopo il successo in finale con Blockx del 21 dicembre l’americano si è spostato in Australia per giocare il torneo di Brisbane, dove ha battuto al primo turno Ugo Carabelli per poi fermarsi contro Michelsen.

Berrettini inizia la stagione dopo il trionfo della Coppa Davis. Il romano è stato determinante nel percorso dell’Italia verso la conquista dell’Insalatiera, vincendo tutti i match della Final Eight senza perdere alcun set. L’ex finalista di Wimbledon inizia questa stagione dalla posizione numero 56 del ranking ATP e cerca delle risposte importanti per la propria carriera: l’italiano proverà a risalire la classifica e a dimostrare di poter ancora competere con i migliori, nella speranza di essere sorretto dal proprio fisico.

L’incontro tra Berrettini e Tien è il secondo in programma nella prima giornata della Kooyong Classic 2026 dopo Vekic-Horn che inizierà alle 0.30, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Tien con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!