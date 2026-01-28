Lewis Hamilton dopo lo shakedown di Barcellona: “Giornata produttiva, raccolti dati fondamentali”

Lewis Hamilton ha fatto il suo debutto in pista a Barcellona durante la seconda giornata di shakedown collettivo, lavorando soprattutto nel pomeriggio in condizioni meteo complesse. La pioggia, presente soprattutto nella seconda parte della sessione, ha reso poco significativi i riferimenti sul giro secco, spostando l’attenzione sul lavoro di adattamento alla nuova vettura.

Al termine della giornata, il pilota britannico ha evidenziato il valore del lavoro svolto, sottolineando come l’obiettivo principale fosse quello di costruire una prima base tecnica solida in vista della stagione. “È stata una giornata intensa ma produttiva”, ha dichiarato Hamilton, spiegando come la variabilità delle condizioni abbia rappresentato un banco di prova importante per team e pilota.

Il sette volte campione del mondo ha poi messo l’accento sul contesto tecnico attuale, reso ancora più delicato dai cambiamenti regolamentari. “Con un regolamento così diverso è fondamentale raccogliere quanti più dati possibili fin da subito”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza dei chilometri percorsi.

Un aspetto particolarmente incoraggiante, secondo Hamilton, è stata l’assenza di problemi rilevanti durante la sessione. “Non abbiamo riscontrato criticità significative, e questo ci dà una base solida su cui continuare a costruire”, ha spiegato, lasciando trasparire fiducia per il prosieguo dei test.

Più che i tempi sul giro, dunque, per Hamilton contano le sensazioni al volante e le informazioni raccolte: elementi chiave per continuare a comprendere la vettura, migliorare il feeling e prepararsi al lavoro che proseguirà nei prossimi giorni di test.