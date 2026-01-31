Laura Pirovano, che rimpianti! Fuori a Crans Montana: il vantaggio monstre all’ultimo intermedio

Laura Pirovano ha accarezzato la vittoria nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 20, aveva 58 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Malorie Blanc al termine del penultimo intermedio e sembrava lanciatissima verso il successo, ma ha commesso un errore letale sull’ultimo dossetto e ha saltato la penultima porta!

La nostra portacolori si è sbilanciata un po’ troppo e non è riuscita a rientrare nella rossa che precedeva la comoda blu prima del traguardo, passando sulla sinistra e dicendo addio ai sogni di gloria. Il margine nei confronti della leader era enorme e il successo era lì, a portata di mano, soltanto da andare a prendere. Si può tranquillamente di una vittoria buttata via, un peccato perché la trentina aveva sciato in maniera magistrale ed era risultata nettamente la migliore.

Sarebbe stato il primo podio in assoluto in Coppa del Mondo per la 28enne, che in questa stagione è stata quarta nella discesa libera di Zauchensee, quinta in Val d’Isere, sesta a Tarvisio e a St. Moritz. La forma fisica è indubbiamente eccezionale e potrebbe davvero sognare in grande alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: mancano soltanto otto giorni alla discesa libera dei Giochi, in programma domenica 8 febbraio.