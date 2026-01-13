Lara Della Mea: “Nella prima manche ho fatto troppi errori”. Peterlini: “Gara strana”

Due italiane in top-20 nello slalom speciale di Coppa del Mondo a Flachau. Un risultato che può essere sicuramente confortante per il clan tricolore in terra austriaca, con Lara Della Mea e Martina Peterlini rispettivamente undicesima e sedicesima nella giornata del successo di Mikaela Shiffrin.

Le parole della migliore delle azzurre: “Sono soddisfatta della seconda manche, non della prima perché ho fatto troppi errori e non mi sono mossa abbastanza, ma nella seconda ho fatto una bella manche. Non è stata una gara facile: i dossi sono difficili da interpretare e mantenere ritmo e velocità non è facile. Questa gara è davvero fantastica, una delle mie preferite: c’è un pubblico numeroso e stupendo e anche tutta la mia famiglia, visto che Tarvisio non è poi così lontana”.

Il commento di Peterlini: “E’ stata una gara strana, anche nella seconda manche sentivo un buon feeling ma ho preso tanto ritardo. Forse ho chiuso troppo le curve, devo riguardare il video. Sicuramente non sono soddisfatta ma guardo già avanti, allo slalom di Splinderuv Mlyn e a quello che arriverà dopo, perchè sto sciando bene e fisicamente mi sento sempre meglio. Prendo tutto quello che arriva e si costruisce con basi sempre più solide per il proseguo della stagione”.